Altex se spécialise dans la conception et la fabrication de produits d’habillage de fenêtres personnalisés pour les secteurs résidentiel, commercial et architectural. Sylvie Boisclair et Manon Laporte travaillent au département de contrôle de la qualité.

L’innovation : Altex a mis au point un store enrouleur dont on fait aisément descendre ou remonter la toile sans la toucher : il suffit d’exercer deux ou trois petites tractions sur les deux tiges qui commandent le déroulement et l’enroulement.

Marc Tison La Presse

Le système Newton High-Speed Light Lift est lauréat d’un des Grands Prix du Design décernés le 16 septembre dernier.

Sans cordon ni chaînette apparents, il répond aux nouvelles normes de sécurité canadiennes pour éliminer les risques de strangulation accidentelle chez les enfants.

Qui

Fondée en 1975 par Michel Alepins et ses fils, Paul et Gaetan, Altex se spécialise dans la conception et la fabrication de produits d’habillage de fenêtres personnalisés pour les secteurs résidentiel, commercial et architectural.

Maintenant dirigée par Gaetan, soutenu par ses fils Benoit et Laurent, l’entreprise de Terrebonne compte quelque 200 employés et distribue ses produits dans tout le Canada.

Il y a quatre ans, Altex a lancé le développement d’un système de store enrouleur qui répondrait aux exigences du nouveau Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes, dont l’entrée en vigueur, d’abord prévue le 1er mai 2021, a été reportée au 1er mai 2022 en raison de la pandémie.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Manon Laporte, d’Altex, au travail

On était directement menacés, parce qu’à notre usine, 90 % des produits qu’on fabrique sont à cordon. Ç’a été le branle-bas de combat pour trouver des solutions de rechange. Gilles Dumoulin, directeur général d’Altex

Le système

Le mécanisme breveté, intégré dans le rouleau du store, a été mis au point avec l’aide de la firme d’ingénierie Élabore de Sherbrooke.

PHOTO FOURNIE PAR ALTO DESIGN Sans cordon ni chaînette apparents, le système Newton d’Altex répond aux nouvelles normes de sécurité canadiennes pour éliminer les risques de strangulation accidentelle chez les enfants.

PHOTO FOURNIE PAR ALTO DESIGN Les tiges sont munies de petites bagues en acier qui les entraînent dans le logement aimanté fixé au mur. 1 /2



On actionne le dispositif en tirant légèrement sur deux tiges, l’une pour dérouler la toile, l’autre pour la remonter.

Un peu comme le cordon qu’on tire pour lancer le moteur d’une tondeuse, la traction agit sur un fil qui entraîne la rotation du mécanisme, lequel profite ensuite de l’inertie de la toile pour prolonger le mouvement.

Deux légères tractions suffisent pour faire monter ou descendre le store sur deux mètres. Les tiges s’étirent avec une coulisse pour ne jamais mettre à nu les câbles qu’elles recèlent.

Le grand défi

La remontée est assistée par un ressort qui travaille également en sens inverse pour freiner la descente, dans un subtil équilibre de compensation.

« L’élément le plus complexe a été les algorithmes mathématiques qu’il a fallu développer pour avoir la bonne grandeur de ressort », explique Gilles Dumoulin.

Car le calibre et la longueur du ressort sont établis sur mesure en fonction des dimensions de la toile, de son matériau, de la taille du rouleau d’aluminium.

« Le mécanisme est fait spécifiquement pour chaque toile qu’on vend, ajoute-t-il. On essaie d’aller chercher la perfection. »

Il n’y a pas d’équivalent. À l’heure actuelle, on a le système le plus performant au monde. Gilles Dumoulin

Design épuré

Le design industriel a été confié à la firme Alto Design. « C’est tout un travail d’épuration. On cherchait les lignes minimales, pour que ce soit le plus discret possible », indique le designer principal Benoit Orban.

Les deux tiges se connectent élégamment au rouleau par l’intermédiaire d’une pièce moulée en élastomère qui s’adapte en souplesse à leurs mouvements.

Pour faciliter la préhension, les tiges sont munies d’un embout souple en forme de goutte.

Ces petites poignées sont surmontées d’une bague en acier, qui entraîne la tige dans le logement aimanté fixé au mur. « Quand il y a du vent, les baguettes s’entrechoquent. Ça permet de bien localiser les baguettes sur le côté de la fenêtre. Elles se positionnent là toutes seules », décrit Benoit Orban.

Fabrication canadienne

Les stores Newton sont entièrement fabriqués au Canada. « Altex est actuellement la seule entreprise au Canada qui assemble un produit dont tous les composants sont canadiens, affirme Gilles Dumoulin. Par exemple, le plastique vient d’un fournisseur d’Altex dans la région de Granby. L’aluminium est extrudé au Canada et non en Chine. »

L’avenir

Les stores de type Newton ont été lancés en mai dernier, au moment où les nouvelles normes sont entrées en vigueur.

« La réponse architecturale est très bonne », se réjouit Gilles Dumoulin.

L’entreprise commence à présenter le produit dans son réseau de distribution pour le marché résidentiel.

« II y a beaucoup d’intérêt du côté du marché américain, constate-t-il encore. Il faut juste qu’on soit prêts, parce que actuellement, comme tout le monde, on est en pénurie de main-d’œuvre. »

L’entreprise fabrique actuellement 160 stores Newton par jour et devrait porter la production à 180 d’ici peu. « Mais le besoin l’année prochaine, c’est 400. »

Pour répondre à la demande, Altex prévoit d’automatiser sa chaîne de production et d’accueillir en février prochain des travailleurs malgaches.