Plus de 1,6 million de PME américaines ont bénéficié des prêts fédéraux

(Washington) Plus de 1,6 million de petites et moyennes entreprises américaines ont bénéficié de prêts dans le cadre du plan de soutien à l’économie, dont l’administration Trump et le Congrès négocient la rallonge, ont annoncé vendredi le Trésor et l’administration responsable des petites entreprises.