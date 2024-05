PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

« La pire période, c’est l’hiver, avoue Pierre-Nicolas Tanguay-Lévesque. On travaille dans nos engins de pêche et on stresse. On se demande ça va être quoi l’année prochaine. » Chaque pêcheur a son histoire. « On parle de la pêche en général, mais on a tous une histoire différente, dit-il. Des quotas différents, des bateaux différents. »