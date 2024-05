Selon les chiffres des autorités chinoises, les exportations de véhicules ont augmenté de 57,9 % entre 2022 et 2023, une poussée alimentée par les véhicules électriques. L’augmentation est telle que la Chine manque de bateaux pour transporter ses véhicules vers les acheteurs.

Ceux qui attendent que le prix des véhicules électriques baisse avant d’abandonner leur voiture à essence devront être patients. Ce n’est pas pour demain.

L’augmentation des tarifs américains sur les voitures chinoises qui devrait être officialisée dans les prochains jours par l’administration Biden éloigne encore plus la baisse des prix espérée et attendue. Les droits de 25 % imposés par le précédent président américain sur les importations de voitures chinoises viennent d’être augmentés à 100 %, ce qui doublera leur prix.

La décision américaine est en nette contravention des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mais ça ne semble pas avoir beaucoup pesé dans la balance. Les États-Unis ont l’air prêts à tout pour protéger leur industrie automobile et surtout leur virage vers l’électrification qui s’annonce laborieux.

Il y a très peu de voitures made in China sur les routes américaines ou canadiennes, mais la montée en puissance des constructeurs chinois menace les constructeurs partout dans le monde.

En l’espace de quelques années, la Chine a dépassé l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud en tête des plus importants exportateurs de voitures. Le plus grand fabricant chinois, BYD, vend maintenant plus de voitures que Tesla. La Chine est en tête en nombre d’unités. En valeur, le pays occupe le sixième rang de cette liste, mais c’est justement là son avantage : des prix encore imbattables par la concurrence. L’Union européenne a d’ailleurs lancé une enquête sur l’aide qu’elle juge illégale accordée par le gouvernement chinois à son industrie automobile pour lui assurer une position dominante sur le marché mondial.

Une partie de cette augmentation s’explique par une hausse considérable des ventes en Russie, que la plupart des autres manufacturiers automobiles ont désertée depuis l’invasion de l’Ukraine.

Les plus importants acheteurs des véhicules chinois sont en Europe et en Asie, surtout en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en Thaïlande, précisent les chiffres officiels.

Au total, la Chine a exporté quelque 5 millions de véhicules l’an dernier, la plupart à essence, mais les véhicules électriques sont ceux qui connaissent la plus forte croissance. Ce sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de couper l’herbe sous le pied des fabricants américains et européens de voitures électriques, qui tentent de rattraper leur retard.

Pour le Canada, qui a un tarif relativement bas sur les importations de voitures chinoises, ça pourrait être l’occasion idéale de multiplier le nombre de véhicules électriques et d’atteindre son objectif que tous les véhicules neufs vendus dès 2035 soient électriques. Le prix élevé des voitures électriques et leur manque de disponibilité laissent planer un doute sérieux sur l’atteinte de cet objectif. Accueillir plus de voitures faites en Chine à prix raisonnable sur le marché canadien accélérerait certainement le virage électrique souhaité.

S’il décide de marcher dans les pas de son voisin américain en augmentant à son tour les tarifs sur les importations chinoises, le Canada se met en porte à faux avec l’OMC, dont il reste un ardent défenseur.

C’est un choix qui n’en est pas vraiment un. Pas à cause des règles de l’OMC, mais plutôt pour des raisons de politique interne. Le Canada fait des pieds et des mains pour garder son morceau de l’industrie automobile, ce qui coûtera des milliards aux contribuables. L’accès au marché américain est vital pour les investisseurs qu’il veut attirer. Les pressions de l’industrie canadienne de l’automobile et le poids politique des États-Unis seront forts pour que le Canada restreigne à son tour l’entrée des voitures électriques chinoises.

Il n’y a pas de pari à faire là-dessus. L’électrification des transports peut toujours attendre.