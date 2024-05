Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Deux administrateurs chez BCE viennent d’acheter pour près de 730 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de télécommunications.

Robert Dexter a acheté le 6 mai un bloc de 11 000 actions au prix unitaire de 45,87 $ alors que Louis Vachon a acheté le même jour 5000 actions au prix de 45,81 $.

Robert Dexter est membre du conseil de BCE depuis 10 ans. Louis Vachon est membre du conseil depuis 2 ans. Au cours actuel, le rendement du dividende de BCE frôle la barre de 9 %.

Un administrateur de 5N Plus a acheté cette semaine pour plus de 100 000 $ d’actions du producteur montréalais de semiconducteurs. Jean-Marie Bourassa a acheté un total de 20 000 actions au cours des séances de mardi et mercredi. Il a payé des prix oscillants de 5,18 $ à 5,24 $. Il en avait acheté pour près de 300 000 $ en mars. Il est membre du conseil d’administration depuis 17 ans.

Le titre de la minière québécoise AYA Or & Argent est un sérieux candidat pour être ajouté le mois prochain au principal indice de la Bourse de Toronto, selon la BMO. La décision de S&P Dow Jones Indices dans le cadre du rééquilibrage trimestriel de l’indice S&P/TSX est attendue le 7 juin. Faire partie de grands indices boursiers a de l’importance pour le prestige qui y est associé, la visibilité et la reconnaissance. Ça peut aussi affecter la demande d’actions puisque les fonds indiciels s’ajustent en fonction des changements afin de bien reproduire les indices en détenant les titres qui les composent.

Un haut dirigeant de Savaria a acheté en début de semaine pour 200 000 $ d’actions du fabricant d’équipements d’accessibilité de Laval. Le chef de la transformation, Jean-Philippe de Montigny, a acheté lundi 11 600 actions au prix unitaire de 17,24 $. En janvier, il avait acheté pour plus d’un demi-million de dollars d’actions de Savaria.

La transition annoncée cette semaine chez Saputo était inattendue. Bien qu’elle soit plutôt bien reçue, elle suscite néanmoins des réactions sur Bay Street. Lino A. Saputo cédera en août son poste de président et chef de la direction à Carl Colizza, actuellement président et chef de l’exploitation pour l’Amérique du Nord. « L’annonce peut d’une part refléter le point de vue de Lino Saputo selon lequel l’entreprise est maintenant sur la voie de la reprise après avoir traversé quelques années turbulentes », commente l’analyste Tamy Chen, de la BMO. « Certains investisseurs peuvent toutefois s’interroger sur le moment choisi pour faire cette annonce plutôt qu’à un stade ultérieur, lorsque le redressement produira des résultats financiers positifs. »

Un membre de la direction de Senvest Capital a vendu en début de semaine pour plus de 260 000 $ d’actions de la société de portefeuille montréalaise. Frank Daniel, secrétaire-trésorier, a vendu mardi un bloc de 900 actions au prix unitaire de 290,02 $.

Le plus grand risque auquel fait face le secteur bancaire canadien à l’heure actuelle n’est pas les taux, l’immobilier ou la réglementation, mais plutôt les perspectives de l’économie canadienne, selon l’analyste Meny Grauman, de la Scotia. « Depuis quelques décennies, l’économie canadienne défie les sceptiques et monte en flèche. Avec une productivité en chute libre, une politique fiscale insoutenable, une croissance de l’emploi dans le secteur public et l’un des marchés immobiliers les plus chers au monde, il est légitime de se demander si le miracle économique canadien est terminé. La réponse à cette question contribuera à orienter la valeur des actions des banques pour les prochaines années », souligne-t-il dans une note publiée vendredi.

Un membre du conseil d’administration de TFI a acheté en début de semaine pour 400 000 $ d’actions de l’entreprise de transport montréalaise. Sébastien Martel a acheté mardi 2110 actions au prix unitaire de 189,23 $. Il est membre du conseil depuis l’été dernier.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour marquer le jour férié de la fête de la Reine, au Canada (Journée nationale des patriotes, au Québec).

Les titres québécois de Thérapeutique Knight, 5N Plus, AYA Or & Argent, Groupe ADF, Bombardier et Dollarama ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de GDI, MolsonCoors, Pages Jaunes et D-Box ont touché cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.