(Toronto) Les gains dans les secteurs financier, industriel et des matières premières ont fait grimper le principal indice boursier canadien lundi, tandis que les marchés boursiers américains ont également augmenté.

Rosa Saba La Presse Canadienne

Un léger renversement a été constaté lundi par rapport à la semaine dernière, qui a été marquée par beaucoup de faiblesse et d’incertitude à l’approche du week-end, a affirmé Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Les actions technologiques ont chuté la semaine dernière, cédant une partie du terrain gagné au cours d’un élan qui a duré plusieurs mois. Mais lundi, les marchés ont été beaucoup plus apaisés, a dit M. Taylor — après que le président américain Joe Biden eut annoncé durant la fin de semaine qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections.

On a l’impression avec le retrait de M. Biden et le fait que personne ne défie [Kamala] Harris, que cela pourrait commencer à se calmer sur le front électoral pour un petit moment. Et cela semble être une bonne nouvelle. Nous dissipons donc une partie de cette nervosité sur les marchés. Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a fait un bond de 127,91 points à 40 415,44. L’indice S&P 500 a augmenté de 59,41 points à 5564,41, tandis que l’indice composite NASDAQ a pris 280,63 points à 18 007,57.

À Toronto, l’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 182,26 points à 22 872,65.

Bien que les élections elles-mêmes soient un facteur de stress, la levée de l’incertitude quant à savoir qui se présentera contre Donald Trump semble avoir apporté un certain soulagement aux marchés, a affirmé M. Taylor.

Je pense que ce que nous allons voir maintenant, c’est que les marchés pourraient effectivement, pendant quelques semaines, se concentrer à nouveau sur les bénéfices, a-t-il déclaré. Je pense que ce serait un changement de rythme bienvenu. Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments

Il est encore tôt dans la saison des résultats, a affirmé M. Taylor, mais cette semaine, des rapports d’une série de grandes entreprises seront publiés, dont Alphabet et Tesla mardi.

Les investisseurs s’attarderont aux dépenses des entreprises en matière d’intelligence artificielle, qui a été l’un des principaux moteurs de la récente vigueur de Wall Street, et se demanderont si des entreprises réduisent ces dépenses, a indiqué M. Taylor.

« Cela commence à se manifester sous la forme d’une crainte face à ce battage médiatique sur l’IA, à savoir que nous nous sommes emballés et avons peut-être précipité les choses. »

La semaine dernière, alors que les actions technologiques baissaient, les investisseurs ont commencé à se tourner vers d’autres secteurs des marchés, ce qui est une bonne chose, a noté M. Taylor.

Même si les investisseurs semblent de retour dans le secteur technologique cette semaine, il espère que cet élargissement du spectre se poursuivra.

« C’est un argument haussier pour les marchés », a déclaré M. Taylor.

Au Canada, les investisseurs patientent pour l’annonce de la décision de la Banque du Canada sur son taux directeur, mercredi. Une réduction n’est pas garantie, mais beaucoup pensent qu’elle est probable, a affirmé M. Taylor.

« Il semble que l’opinion des preneurs aux livres est qu’elle procédera à une réduction supplémentaire, puis fera une pause », a-t-il déclaré, ajoutant qu’après cela, la Banque du Canada voudra probablement attendre que la banque centrale américaine commence à réduire ses taux pour éviter un trop grand écart entre les politiques des deux organisations.

La Réserve fédérale américaine devrait commencer à réduire ses taux d’intérêt en septembre, a-t-il indiqué.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’échangeait lundi à 72,70 cents US, contre 72,85 cents US vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut était en baisse de 24 cents à 78,40 $ US le baril et celui du gaz naturel était en hausse de 12 cents à 2,25 $ US le million de BTU.

Le contrat de l’or était en baisse de 4,40 $ US à 2394,70 $ US l’once et celui du cuivre glissait de quatre cents à 4,20 $ US la livre.