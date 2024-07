Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Jean Gagnon collaboration spéciale

Les négociateurs et les arbitragistes sont unanimes : la probabilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) abaisse son taux directeur au plus tard à sa réunion de septembre est de 100 %.

C’est ce qu’indiquent les prix auxquels se négocient les fonds fédéraux (fed funds) sur les marchés à terme sur les taux d’intérêt, selon CME FedWatch. Dans les faits, les prix des contrats à terme indiquent une probabilité de 93,3 % que la Fed ait baissé son taux de 0,25 % en septembre.

Mais ils montrent également une probabilité de 6,7 % que la baisse soit de 0,50 point de pourcentage à ce moment alors que la Fed aurait déjà baissé son taux de 0,25 point de pourcentage à sa réunion du 30-31 juillet.

La somme des deux nous donne la probabilité de 100 %.

Les signes encourageants quant à l’inflation constituent la principale cause de cet enthousiasme chez les arbitragistes. Les plus récents chiffres montrent une baisse de l’indice des prix à la consommation de 0,1 point en juin, ce qui porte le taux annualisé à 3,0 %, le niveau le plus bas depuis trois ans.

Grand cas est fait de la hausse spectaculaire des titres des grandes sociétés du secteur de la technologie pour expliquer les nouveaux sommets historiques que les grands indices boursiers ne cessent de conquérir. Mais le moment est-il venu pour les plus petites sociétés de se joindre elles aussi à cette euphorie boursière ?

Russell bondit

L’indice Russell 2000, qui regroupe les entreprises américaines à petite capitalisation, a bondi de 11 % durant une série de cinq séances de négociations consécutives entre le 10 et le 16 juillet. « Le rebond est certes spectaculaire étant donné que durant cette période l’indice S&P 500 n’a gagné que 1 % », souligne Philippe Hynes, président de Tonus Capital. Considérant que la performance des titres de petites et moyennes capitalisations a été plutôt décevante comparativement au reste du marché depuis le début de l’année, ce rebond pourrait bien se poursuivre, selon lui.

Cogeco

Nul doute que Cogeco Communications a été la vedette chez les entreprises québécoises au cours de la dernière semaine. Le titre est passé de 54 $ à 62 $. Rappelons qu’en mars dernier, Frédéric Perron, qui s’était joint à la firme en septembre 2020, a été nommé président de Cogeco. Dans un contexte difficile pour les firmes de télécommunications, le cours de l’action de Cogeco s’est déprécié pour passer de 60 $ à 51 $ entre ce moment et la divulgation le 11 juillet des résultats de son 3e trimestre 2024. Ces résultats, on le devine, ont surpassé les attentes des analystes et des investisseurs.

Les investisseurs appelés à la prudence

Depuis l’automne dernier, l’indice S&P 500 a gagné près de 35 %. Ce résultat se reflète maintenant sur l’engouement des investisseurs envers les marchés boursiers. Dans ses commentaires lors de la divulgation des résultats trimestriels, Jamie Dimon, président de JP Morgan Chase (211,96 $US), la plus grande banque américaine, faisait état d’un nombre record de nouveaux investisseurs individuels durant cette période de trois mois. Dans ses commentaires, le banquier suggérait toutefois aux investisseurs de demeurer vigilants dans ce contexte économique incertain. Le cours de l’action de JP Morgan Chase a gagné près de 60 % depuis novembre.

Dans leur plus récent mensuel boursier, les économistes et stratèges de la Banque Nationale incitent les investisseurs à la prudence devant des prévisions de bénéfices qu’ils jugent ambitieuses.

Selon le consensus des analystes boursiers, les bénéfices par action de l’indice S&P 500 devraient augmenter de 13 % au cours de la prochaine année. La conjoncture économique est toutefois en voie de se dégrader, indique l’indice Bloomberg, qui mesure les surprises quant aux données économiques, et s’enfonce de plus en plus en territoire négatif, constatent les experts de la Nationale.

Sur cette base, ils craignent une baisse importante de ces estimations consensuelles de bénéfices au cours des prochains mois.