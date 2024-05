Attente pour embarquer, pour débarquer, puis pour les bagages. Depuis la pandémie, la congestion dans les aéroports fait rager bien des voyageurs. Une entreprise albertaine a trouvé dans les boîtes noires une mine d’or qui permet de s’attaquer au problème.

« Nous avons créé Flyht il y a 20 ans avec l’idée que les données de la boîte noire ont de la valeur même si l’avion ne s’écrase pas », explique Kent Jacobs, PDG de la firme de Calgary, en entrevue en marge d’une réunion avec des investisseurs à Montréal à la mi-mai. « Il n’y a aucune raison de s’abstenir d’analyser ces données, que ce soit en temps réel ou après chaque vol. »

Les premiers systèmes de Flyht téléchargeaient les données de la boîte noire entre deux vols, au sol. Mais depuis quelques années, la PME a lancé plusieurs systèmes d’analyse en vol qui téléchargent par satellite leurs conclusions. Le coût des communications satellites oblige à limiter les envois aux résultats des analyses, plutôt qu’aux données brutes.

« L’un de nos produit-vedettes est le système de gestion des rotations (turn management system), dit M. Jacobs. C’est l’un des dossiers les plus importants pour les lignes aériennes, particulièrement pour les compagnies au rabais qui minimisent au maximum le temps entre chaque vol d’un avion. Réduire le temps de rotation permet aussi d’optimiser le temps de service de l’équipage et des pilotes, pour qu’il soit le plus possible passé en vol. »

Les rotations au sol sont aussi au cœur de la satisfaction des passagers. « On a tous vécu le moment frustrant où l’avion est arrivé à la porte d’embarquement, mais l’on doit rester assis dans son siège parce que l’équipe qui connecte l’avion à l’aéroport et qui ouvre les portes-cargo pour prendre les valises n’est pas encore arrivée. »

Le système de gestion des rotations concocté par Flyht envoie en temps réel les informations nécessaires sur le niveau des différents réservoirs (carburant, eau, eaux usées, liquides divers) et les défectuosités qu’il faut décider de réparer ou non avant de redécoller.

« Si l’avion est en avance, on peut prévenir l’équipe au sol, dit M. Jacobs. Quand l’avion atterrit, il peut envoyer un autre avertissement. Et la même chose s’il est en retard, ça minimise les temps d’attente inutiles des équipes au sol. »

La bonne utilisation des données du système est toutefois dépendante de la coordination de nombreux acteurs, et pas seulement des différentes équipes de la ligne aérienne. « Il y a les employés de l’aéroport et les différents sous-traitants. Si personne ne peut agir quand l’avion prévient qu’il sera à la porte d’embarquement dans 20 minutes, il n’y a pas de résultats. C’est la même chose pour les avertissements de défaillance de matériel. Il faut qu’il y ait une procédure claire avec des conséquences opérationnelles et logistiques. »

Gérer les données des avions PHOTO TIRÉE DU SITE DE FLYHT Capture d’écran du système de gestion des défaillances de Flyht

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FLYHT Flyht a des contrats avec de nombreux fabricants pour optimiser la performance des avions avec les données de la boîte noire.







5G

Flyht a aussi des systèmes permettant d’améliorer la performance des avions de plusieurs constructeurs à partir des données de la boîte noire, notamment utilisés pour l’A-220. « Nous venons de lancer un système de transmission des données par 5G, quand l’avion est au sol, dit M. Jacobs. Ça réduit encore plus les coûts d’analyse. »

Sur les avions plus anciens, les données de la boîte noire représentent la presque totalité des sources d’analyse. Mais pour les avions plus récents, 80 % des données utilisables pour des analyses d’amélioration des systèmes et de la performance proviennent d’autres sources que la boîte noire, explique M. Jacobs. Flyht intègre toutes ces données dans ses systèmes d’analyse et de transmission.

Quels sont les concurrents de Flyht ?

« Quand nous avons lancé l’entreprise, nous étions assez bêtes (foolish) pour ne pas réaliser que nous étions en concurrence directe avec ACARS [système de communications opérationnelles et logistiques des avions], qui est un géant présent dans 25 000 avions dans le monde. ACARS a aussi lancé des produits d’analyse des données, mais nous sommes confiants dans nos produits et notre agilité. »

Lancé dans les années 1970, ACARS utilise encore les ondes radio, même si certaines fonctionnalités ont migré vers les communications satellites.