Soccer

L’équipement de base

Protège-tibias (20 $) et chaussures à crampons (40 $ à 100 $). Certains clubs fournissent l’uniforme gratuitement, d’autres le facturent entre 30 et 50 $.

L’adhésion à la fédération

Les frais d’adhésion s’établissent à 9 $ pour Canada Soccer, 7 $ pour Soccer Québec et entre 10 $ et 45 $ pour l’association régionale, selon les régions.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« À cause de la différence dans les réalités locales et régionales, de la diversité dans les offres de service et des exigences du niveau de compétition dans lequel le jeune évolue, il peut exister un écart notable entre l’expérience d’un parent et celle d’un autre », souligne Elom Defly, directeur des communications et du marketing, Soccer Québec.

Il estime qu’il faut prévoir entre 150 $ et 300 $ pour la saison estivale.

Frais connexes

Les frais de participation à un tournoi varient de 25 $ à 30 $.

Total pour la première année

De 260 $ à 560 $, incluant un tournoi

Si l’enfant se tourne vers la compétition

L’équipement n’est pas plus coûteux.

« Ce qui change, c’est le nombre d’entraînements avec des entraîneurs certifiés, donc rémunérés, et la participation à des ligues régionales, interrégionales ou provinciales. »

Difficiles à chiffrer, les tarifs du club peuvent s’étaler de 300 $ à 700 $, voire davantage.

Baseball

L’équipement de base

La plupart des associations fournissent à l’entraîneur un sac d’équipe avec casques et bâtons. Le plus souvent, les casquettes et chandails sont également fournis.

L’enfant doit avoir son gant (de 35 $ à 50 $ chez les grandes enseignes) et ses chaussures de baseball (de 35 $ à 50 $).

L’adhésion à la fédération

Les frais d’adhésion de 23 $ sont inclus dans l’inscription locale.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Inscription à l’association locale pour la saison : en moyenne 200 $

Frais connexes

Habituellement, un tournoi par été. Prévoir environ 350 $ pour l’équipe, donc environ 50 $ par joueur.

Total pour la première année

De 320 $ à 350 $, incluant un tournoi

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Souvent, les jeunes achètent de meilleurs gants et souliers, constate Baseball Québec. Les jeunes évoluent avec leur propre bâton et casque de frappeur. Les frais de tournois augmentent, mais la facture se sépare avec plus de joueurs, ce qui permet d’avoir un coût similaire. »

Des suggestions pour réduire les coûts

« Ne pas avoir un bâton par joueur ! Favoriser l’utilisation d’un gant usagé en bas âge avant d’avoir une confirmation certaine de l’intérêt de l’enfant envers le sport. »

Source : Baseball Québec

Football

L’équipement de base

L’association prête le casque, les épaulières, le maillot et la culotte, d’une valeur à neuf d’environ 600 $, indique l’Association régionale de football Laurentides Lanaudière (ARFLL), membre de la Ligue de football Montréal-Métro.

Le parent doit fournir une gaine de protection, un protecteur buccal, des chaussures à crampons de football, pour un total d’environ 120 $.

L’adhésion à la fédération

Football Québec ne gère pas ce niveau ni le réseau scolaire.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Dans l’exemple de l’ARFLL : 450 $ pour la saison complète, de la mi-mai à la fin d’octobre, qui consiste en 10 parties et 2 parties éliminatoires. « Nous calculons environ 125 heures de formation, entraînements et parties dans une saison. »

Frais connexes

« Le prix payé au départ est le prix final pour la saison. Il n’y a pas de tournoi durant la saison. »

Total pour la première année

Environ 570 $

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Notre association fait partie de la Ligue de football Montréal-Métropolitain, qui est une ligue compétitive. »

À partir de 12 ans, le programme sport-études en football à l’école secondaire offre une autre avenue.

Golf

L’équipement de base

Dans les grandes surfaces, un ensemble de cinq à sept bâtons pour enfants peur coûter entre 150 et 160 $, constate François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec. Un ensemble de huit ou neuf bâtons de bonne qualité peut atteindre de 450 à 500 $.

L’adhésion à la fédération

Aucune obligation d’adhérer à Golf Québec.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Si je veux initier un enfant de 8 ans au golf, je l’amènerais d’abord à un champ de pratique. Ça va coûter de 8 à 12 $ pour un panier de 100 balles », commente François Roy.

Golf Québec lancera sous peu le programme Junior en action, « qui va permettre aux jeunes, dans les clubs participants, de jouer au golf pour 5 $ ». Avec un adulte qui paie le plein prix, toutefois.

Certains clubs demandent un tarif correspondant à l’âge : 10 $ pour un enfant de 10 ans, par exemple.

Plusieurs clubs proposent des formules d’une semaine de cours de type camp jour, pour 200 $ à 400 $ par semaine, souligne François Roy.

Frais connexes

Les huit associations régionales organisent des circuits d’initiation, avec leçons en matinée et parcours de neuf trous en après-midi.

Total pour la première année

Une estimation : de 430 $ à 1000 $, incluant l’équipement (entre 150 $ et 500 $), cinq séances en champ d’entraînement (de 40 $ à 60 $), une semaine en camp de jour (de 200 à 400 $) et cinq parties avec un adulte (8 $ chacune, total 40 $).

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« À cet âge-là, c’est de l’initiation au golf, dans une orientation très ludique, axée sur le plaisir et la découverte. »

« Un jeune va souvent commencer la compétition à partir de 10 ou 11 ans, dans sa localité. Tous les clubs ont leurs propres compétitions. »

Des suggestions pour réduire les coûts

« Lorsqu’on commence une pratique sportive, on devrait aller dans l’usagé, pour voir si l’enfant aime ça. »

« Ça peut être de l’équipement loué dans les clubs de golf aussi. »

Source : François Roy, directeur général adjoint, Golf Québec