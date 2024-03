Badminton

L’équipement de base

Il faut prévoir de 25 $ à 50 $ pour une raquette junior, plus des vêtements et chaussures de sport, que l’enfant possède sans doute déjà. Sinon, environ 75 $ pour des chaussures de badminton.

L’adhésion à la fédération

10 $ pour l’affiliation récréative à Badminton Québec

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Les prix varient énormément en fonction des clubs. On peut dire 75 $ pour la session d’hiver », informe Badminton Québec.

Un exemple à l’Association régionale de badminton de Laval : 275 $ pour une inscription d’un an au volet développement (session d’automne et session d’hiver-printemps), à raison d’une séance d’une heure et demie par semaine.

Frais connexes

Pour les tournois provinciaux, une affiliation provinciale coûte 28 $ pour la catégorie U13 (moins de 13 ans). Les tarifs pour les tournois juniors : 44 $ pour une épreuve, 54 $ pour deux épreuves et 58 $ pour trois épreuves.

Total pour la première année

De 260 $ à 420 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Dans le badminton compétitif, « on parlera plus d’une raquette à 100 $ et de chaussures à 100 $ avec l’achat de short et chandail appropriés », indique Badminton Québec. Dans les clubs compétitifs, les tarifs peuvent varier de 200 $ à 1000 $ par année selon le volume d’entraînement.

Sources : Badminton Québec et site de l’Association régionale de badminton de Laval

Judo

L’équipement de base

Judogi pour enfant : de 50 à 100 $

L’inscription à l’association ou la fédération

L’adhésion à la fédération pour la catégorie U10 (8 et 9 ans) : 43 $

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Il est très difficile de déterminer un prix moyen, car certains clubs font des inscriptions au trimestre ou à l’année, pour un, deux ou trois cours par semaine. Pour un jeune débutant de 8 à 10 ans, cela démarre à 250 $ », indique Judo Québec.

Un exemple tiré du site du club de judo Hakudokan, à Montréal : pour enfants de 7 à 13 ans, « 300 $ pour une saison (septembre à mai, un à trois cours par semaine) ».

Frais connexes

Les clubs organisent des tournois dont les droits d’inscription avoisinent 20 $.

La participation aux tournois régionaux coûte un minimum de 30 $. L’inscription aux tournois « développement » organisés en collaboration avec Judo Québec : 53 $ pour la saison 2023-2024.

Total pour la première année

Entre 350 et 450 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Un ado qui veut compétitionner à un niveau canadien aura besoin d’un deuxième judogi. Il devra encourir des frais de déplacement pour se rendre aux compétitions des autres provinces. Certains clubs offrent des entraînements plus spécifiques, ou des séances de conditionnement physique. »

Des suggestions pour réduire les coûts

« La fédération offre des stages provinciaux et/ou des ateliers techniques gratuits ou à faible prix, ainsi que des camps d’entraînement gratuits. »

Sources : Fabrice Imbert, coordonnateur de projet chez Judo Québec, et site du club de judo Hakudokan

Gymnastique

L’équipement de base

Au Club de gymnastique Laval Excellence, un maillot pour fille ou un uniforme pour garçon coûte 42 $.

L’adhésion à la fédération

Adhésion à la Fédération de gymnastique du Québec pour un gymnaste récréatif : 35 $ (souvent inclus dans l’abonnement au club de gymnastique)

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Les prix varient énormément dans les clubs et peuvent même doubler d’un club à l’autre. Une session récréative (il y a trois sessions dans l’année) varie entre 150 $ et 300 $ par session, dépendant du temps d’entraînement par semaine », indique la Fédération de gymnastique du Québec.

Un exemple au Club de gymnastique Laval Excellence : l’inscription annuelle, incluant les frais administratifs et l’affiliation à la Fédération, coûte 80 $.

Pour un enfant de 8 ans en activité récréative, la session d’hiver 2024, à raison d’un cours par semaine pendant 10 semaines, coûte 285 $. Deux cours par semaine pendant 10 semaines : 484 $.

Total pour la première année

De 525 $ à 1025 $ pour trois sessions de 10 semaines (un cours par semaine)

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Pour les athlètes qui veulent compétitionner, les clubs vont parfois facturer un montant qui couvre les inscriptions aux compétitions, les vêtements et les entraînements, tandis que d’autres le font à la pièce », informe la Fédération.

Sources : Fédération de gymnastique du Québec et site du Club de gymnastique Laval Excellence

Basketball

L’équipement de base

Pour un programme récréatif, l’enfant devrait déjà détenir l’équipement nécessaire, identique à celui de son cours d’éducation physique. Sinon, on peut prévoir 50 $ pour les chaussures, 10 $ pour le maillot et 10 $ pour les shorts.

L’adhésion à la fédération

Habituellement, pas de frais d’adhésion au niveau récréatif pour un enfant de 8 ans.

« Si le programme est affilié et participe à des activités de Basketball Québec, les parents de l’enfant auront des frais de 20 $ par année à payer, qui sont souvent incorporés dans les frais de participation au club », indique la fédération.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Inscription à un club (autre que celui de son école) : « Entre 100 $ et 500 $ par saison (septembre à mars), selon le nombre de matchs et de tournois que le club offre à ses joueurs. »

Total pour la première année

Entre 100 $ et 690 $

Source : Carl Comeau, directeur général, Basketball Québec