Tennis

L’équipement de base

Une raquette de 25 pouces (64 cm), que l’enfant pourra conserver pendant deux ou trois ans, pour environ 50 $. Il peut utiliser les chaussures de ses cours d’éducation physique.

L’adhésion à la fédération

La licence récréative de Tennis Québec, gratuite, permet à l’enfant de 8 ans de jouer dans des tournois qui ne comptent pas au classement national. Avec une licence occasionnelle (18 $), il peut participer à un tournoi comptant au classement et à un nombre illimité de tournois hors classement.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Pour une session de huit cours d’une durée d’une heure, le prix peut varier entre 50 $ et 250 $ », estime Tennis Québec.

Ou davantage. Un exemple : au club Tennis 13 de Laval, un cours récréatif junior (sept ans à huit ans et demi) dans la session hivernale de neuf semaines coûte 339 $.

En supposant trois sessions dans l’année, le coût annuel s’établirait donc entre 150 $ et 1020 $.

Frais connexes

Dans le Circuit des recrues Rogers (tournoi d’entrée de gamme de Tennis Québec), l’inscription à un tournoi coûte 45 $. La licence récréative suffit.

Total pour la première année

De 200 $ à 1070 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Si l’enfant souhaite continuer dans le secteur compétitif, les coûts peuvent augmenter rapidement. L’enfant, qui a maintenant 10 ou 11 ans, aura besoin de deux raquettes (à 200 $ chaque environ), d’une nouvelle paire de chaussures de tennis tous les six mois, de cordages et de grips », informe Tennis Québec.

« Si le jeune souhaite suivre un cours privé par semaine, le coût est d’environ 85 $ par heure. À cela s’ajoute le prix des tournois. L’enfant doit jouer un minimum de six tournois par année. »

Source : Tennis Québec et site du club Tennis 13

Athlétisme

L’équipement de base

150 $ et 300 $ (chaussures de course, vêtements adaptés)

L’adhésion à la fédération

Entre 10 $ et 42 $ selon le type d’adhésion (compétitif, initiation, tarif annuel ou saisonnier)

Les frais annuels dans le secteur récréatif

De 200 $ à 500 $ pour un club ou une école d’athlétisme récréatif

Frais connexes (compétitions, tournois, etc.)

« Quelques centaines de dollars supplémentaires pour les frais de participation à des tournois ou des évènements spéciaux, les déplacements et les frais d’hébergement. »

Total pour la première année

De 360 $ à 840 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Les coûts d’un équipement plus spécialisé et de meilleure qualité peuvent doubler, voire tripler, par rapport à l’athlétisme récréatif.

Les frais des clubs spécialisés ou des entraîneurs personnels peuvent atteindre 1000 $ par année.

Des suggestions pour réduire les coûts

« De nombreuses municipalités offrent des programmes de subvention pour les activités sportives des enfants, ce qui peut réduire considérablement les coûts d’inscription », souligne Athlétisme Québec.

« L’équipement d’occasion peut être une option abordable, en particulier pour les jeunes enfants dont les besoins en termes de performance ne sont pas aussi élevés. »

Source : Arnaud Francioni, coordonnateur communication et marketing, Athlétisme Québec

Équitation

L’équipement de base

Un casque protecteur (une bombe), une paire de bottes, un pantalon d’équitation : 450 $

L’adhésion à la fédération

Gratuit pour les enfants de 11 ans et moins

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Un cours d’équitation de groupe d’une heure par semaine coûte en moyenne 60 $ par séance. Les frais d’une année d’activités comptant trois sessions de dix cours totaliseraient 1800 $.

Frais connexes

En équitation classique, les compétitions dites « école », souvent organisées par des centres équestres, coûtent environ 100 $.

Total pour la première année

Environ 2250 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Il faut compter 2000 $ pour une selle et environ 10 000 $ pour l’achat d’un poney ou d’un cheval, sans compter son entretien. « Toutefois, certaines écoles d’équitation louent tout l’équipement dont le cavalier peut avoir besoin pour s’initier au milieu compétitif », indique Cheval Québec.

Dans les clubs spécialisés, les services d’un entraîneur de compétition sont tarifés 85 $/heure, à raison de deux à trois séances par semaine.

Des suggestions pour réduire les coûts

Opter pour des cours de groupe ou semi-privés.

« Les locations de poney ou de cheval réduisent les coûts d’achat de l’animal et les coûts de pension et frais d’entretien. Les demi-pensions pour les propriétaires de cheval aident au partage des coûts et du temps pour l’entretien et l’entraînement du cheval. »

Source : Catherine Levasseur, coordonnatrice des communications, Cheval Québec

Vélo de montagne et BMX

L’équipement de base

Entre 600 $ et 1500 $ pour un vélo de montagne. Ajoutez entre 35 $ et 80 $ pour le casque et de 80 à 120 $ pour les chaussures.

En BMX, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) suggère d’opter pour un vélo d’occasion (environ 350 $). La facture pour l’équipement (casque, gants, maillot, pantalon, coudières, genouillères et chaussures) s’élèvera à 485 $.

L’adhésion à la fédération

30 $ (45 $ à partir de 9 ans) pour le vélo de montagne et 50 $ pour le BMX

Les frais annuels dans le secteur récréatif

L’entraînement récréatif en vélo de montagne avec un club coûte environ 300 $ pour la saison de mai à septembre, indique la FQSC. En BMX, l’inscription annuelle à un club avoisine 220 $.

Frais connexes

En BMX, la FQSC suppose que l’enfant fera trois courses régionales (20 $ chacune) et deux courses provinciales (27 $ chacune), soit un supplément de 114 $.

Total pour la première année

Vélo de montagne : de 1045 à 2030 $, avant les frais connexes

BMX : 1105 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

En vélo de montagne, la licence compétitive de la FQSC coûtera 50 $. À partir de 9 ans, les frais d’inscription aux compétitions sont d’environ 25 $ par course, auxquels s’ajoutent les frais de déplacement. Il faut prévoir l’achat des vêtements du club (environ 150 $) et un meilleur vélo.

En BMX, la FQSC énumère un meilleur vélo (900 $), la licence de la fédération (85 $), une inscription plus coûteuse au club (400 $) et 235 $ pour les inscriptions à cinq courses régionales et cinq courses provinciales.

Des suggestions pour réduire les coûts

Privilégier l’achat de vélos et d’équipements d’occasion. Profiter des rabais offerts par les partenariats du club.

Source : Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)