Hockey

L’équipement de base

« Achetez l’équipement usagé en bas âge », conseille François Lachance, coordonnateur aux communications chez Hockey Québec.

Le prix de base pour un équipement complet d’occasion avoisine 175 $. Pour un équipement neuf, il faut compter 350 $ pour la première année.

L’adhésion à la fédération

Les frais sont inclus dans l’inscription à l’Association de hockey mineur locale.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Le tarif moyen pour la division M9 (moins de 9 ans) en 2023-2024 était d’environ 350 $. « Cependant, il y a des écarts importants d’une association à l’autre selon plusieurs facteurs (la présence d’infrastructures dans une municipalité, les subventions municipales allouées, etc.) », précise François Lachance.

Frais connexes

La plupart des équipes M9 participeront à deux tournois ou festivals durant l’année. Le coût moyen est d’environ 60 $ par tournoi.

Total pour la première année

De 525 $ à 700 $, avant les tournois

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Il faut prévoir de 50 à 350 $ supplémentaires pour une inscription aux calibres « double lettre » dans la division M11 (9 et 10 ans).

Des suggestions pour réduire les coûts

« Deux programmes offrent des subventions allant jusqu’à 500 $ pour les familles à faible revenu : le Fonds d’aide de la Fondation Hockey Canada et la Fondation Bon départ », précise François Lachance. « Plusieurs associations de hockey mineur (AHM) et organismes locaux peuvent prêter de l’équipement pour la saison. »

Patinage de vitesse

L’équipement de base

L’enfant « pourra au départ utiliser des patins de hockey ou à courtes lames et participera au programme Les Pingouins ».

Après un an ou deux, voire plus tôt, il pourra s’initier aux patins à longues lames, que le club peut lui louer pour 50 $ à 170 $ par année.

L’équipement de protection comporte généralement casque et lunettes (ou casque de hockey avec grille au niveau régional), protège-cou, protège-coudes, protège-genoux, gants, le tout pour 100 $ à 250 $.

L’adhésion à la fédération

Le coût est de 48 $ pour l’adhésion à Patinage de vitesse Québec si l’enfant fait des compétitions régionales.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

« Un patineur débutant de 8 ans pourra s’inscrire à un club moyennant un coût de 100 $ à 225 $ pour une session d’environ 14 ou 15 semaines (automne ou hiver) ou 160 $ à 400 $ pour l’année au complet (début septembre à fin mars) », informe Patinage de vitesse Québec.

Frais connexes

La participation à quatre compétitions régionales et au Festival des Vives-Lames coûtera environ 400 $ (frais de déplacement approximatifs inclus).

Total pour la première année

De 310 $ à 820 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Si l’enfant fait des compétitions au niveau provincial, il faudra prévoir 2000 $ pour l’équipement, dont ses propres patins, 132 $ pour l’adhésion à Patinage de vitesse Québec, un tarif d’environ 800 $ pour la saison avec le club, plus 1200 $ pour les compétitions, incluant les frais de déplacement.

Des suggestions pour réduire les coûts

« Il existe un marché du patin et de l’équipement usagés qui permet de réduire les coûts. »

Sources : Robert Dubreuil, directeur général, et Robert Tremblay, directeur technique, Patinage de vitesse Québec

Ski alpin (en club)

L’équipement de base

Pour des skis de course polyvalents, des bottes de course pour enfants, les bâtons de ski et le manteau aux couleurs du club, il faut compter de 900 $ à 1000 $, estime Ski Québec Alpin.

L’inscription à l’association ou la fédération

L’adhésion à la fédération coûte 170 $.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Un programme de 40 à 50 jours (programme de week-end) peut coûter de 1500 $ à 3000 $, selon le club. Cette somme inclut normalement les entraînements physiques d’automne et les frais des courses régionales.

Frais connexes

Il faut ajouter le billet de ski, qui varie selon la station, note encore Ski Québec Alpin. Un abonnement annuel en tout temps pour un enfant de 7 à 12 ans est affiché à 437 $ à la station Val Saint-Côme.

Total pour la première année

De 2570 $ à 4170 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

« Certains parents peuvent facilement dépenser autour de 10 000 $ pour un jeune de 10 ou 11 ans et plus de 20 000 $ pour un jeune de plus de 12 ans », indique Ski Québec Alpin.

Des suggestions pour réduire les coûts

Acheter des skis de course usagés qui sont encore en bon état.

Source : Jocelyn Huot, directeur général par intérim, Ski Québec Alpin

Ski de fond

L’équipement de base

Pour une paire de skis, des bottes et des bâtons : 500 $

Pour les vêtements (manteau, pantalons, gants, tuque et lunettes), il faut prévoir de 250 à 500 $.

L’adhésion à la fédération

Les frais d’adhésion aux fédérations québécoise et canadienne totalisent 29 $.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Les tarifs des programmes d’apprentissage technique varient de 100 $ à 300 $.

Frais connexes

« La compétition devient plus un enjeu vers 10 à 12 ans, où il y aura des circuits régionaux et même les Jeux du Québec, indique Ski de fond Québec. L’inscription aux courses régionales peut varier de 10 à 40 $/jour. »

Total pour la première année

De 880 $ à 1330 $

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Le ski de fond compétitif se décline en deux techniques (classique et libre) qui requièrent chacune leur équipement complet.

« Les entraînements sont beaucoup plus réguliers et exigeants en temps et en ressources financières. Le circuit de la Coupe Québec coûte jusqu’à 45 $ par jour de compétition et il faut compter les frais de transport et d’hébergement. »

« Un athlète peut dépenser de 5000 $ à 8000 $ par saison du circuit provincial. »

Des suggestions pour réduire les coûts

« On peut très bien s’amuser en ski de fond avec un équipement minimum et rechercher les aubaines dans les bazars des clubs, où de l’équipement usagé en bonne condition est offert à moindre coût. »

Source : Claude Alexandre Carpentier, directeur général, Ski de fond Québec