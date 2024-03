Natation

L’équipement de base

Entre 38 $ et 52 $ pour maillot, bonnet de bain, lunettes

L’adhésion à la fédération

Non exigée pour des cours récréatifs

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Environ 400 $ pour un an de cours récréatifs durant l’année scolaire avec un club ou un organisme

Frais connexes (compétitions, tournois, etc.)

En natation récréative, les enfants peuvent participer gratuitement à des compétitions amicales. En outre, ils peuvent participer à une rencontre compétitive par année sans s’affilier à la Fédération pour environ 50 $.

Total pour la première année

Environ 450 $, avant les frais connexes

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Vers l’âge de 10 ans, un an d’inscription à un club coûtera environ 1600 $, selon le club. L’affiliation au club, qui inclut celle à la Fédération, avoisine 90,50 $. Le coût de l’équipement peut varier de 300 $ à 1000 $ « selon le modèle de maillot de bain et le nombre de compétitions par mois ».

Des suggestions pour réduire les coûts

Au niveau compétitif, « plusieurs bourses et programmes de soutien existent pour soutenir les athlètes, tels que la Fondation Aléo et la Fondation Bon départ. De plus, plusieurs villes et régions apportent aussi du soutien financier, de même que les écoles avec des bourses et des programmes sport-études ».

Source : Fédération de natation du Québec

Natation artistique

L’équipement de base

Maillot, bonnet de bain, lunettes et pince-nez : entre 42 et 55 $

L’adhésion à la fédération

L’adhésion annuelle à Natation artistique Québec coûte 16,50 $.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Le coût annuel « fluctue d’une organisation à l’autre, car chaque région ou municipalité a des ententes de subvention bien distinctes. Pour une session récréative de 10 cours d’une durée de 60 minutes chacun, le coût est d’environ 60 à 175 $ », indique Natation artistique Québec.

Un exemple pour une session d’hiver de 13 cours d’une heure : 185 $ au club de nage synchronisée Les Améthystes de Sherbrooke pour le programme « Allez à l’eau », conçu par Natation artistique Canada pour initier les jeunes de 4 à 9 ans à la natation artistique.

Total pour la première année

Pour trois sessions de 10 cours : entre 240 $ et 600 $

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Les jeunes de 12 ans et moins ont accès au programme compétitif régional et au programme provincial. « Le coût varie de 500 $ à 2000 $ selon le nombre d’heures d’entraînement (de 4 à 12 heures par semaine environ) et le nombre de routines (solo et/ou duo et/ou équipe) », estime Natation artistique Québec. « Les frais de compétitions varient selon la distance des championnats d’année en année : inscription aux compétitions, hôtel, déplacement, repas, frais pour les entraîneurs. »

L’équipement de base est semblable à celui des programmes récréatifs, auquel « s’ajoutent généralement un survêtement/maillot de bain du club (100 à 200 $), un maillot de bain noir (75 $) ainsi que les maillots de routines (100 à 200 $). Certains clubs incluent ces frais dans le coût annuel mentionné plus haut, d’autres non ».

Des suggestions pour réduire les coûts

« Conscientiser les parents au travail bénévole pour permettre de maintenir les coûts le plus bas possible. »

Sources : Valérie Savard, codirectrice générale de Natation artistique Québec, et le site du club de nage synchronisée Les Améthystes de Sherbrooke

Plongeon

L’équipement de base

Un maillot : entre 25 $ et 40 $

L’adhésion à la fédération

L’adhésion à Plongeon Québec coûte 20 $ pour la saison 2023-2024 et 25 $ pour la saison 2024-2025.

Les frais annuels dans le secteur récréatif

Le coût varie entre 100 $ et 200 $ par session, estime Plongeon Québec.

Plongeon Québec a conçu le programme Plouf !, un programme en six niveaux comportant chacun dix cours d’une heure pour initier les enfants de 6 à 12 ans à ce sport.

Au Club aquatique du Sud-Ouest (CASO), par exemple, un cours Plouf ! de niveau 1 et 2 coûte 130 $ par session.

Frais connexes

Environ 100 $ pour une fin de semaine de compétition régionale

Total pour la première année

De 445 $ à 765 $ pour trois sessions, incluant une fin de semaine de compétition

Si l’enfant se tourne vers la compétition

Le niveau compétitif « requiert potentiellement plus d’un maillot pour plus de séances d’entraînement et de journées de compétition dans une semaine », commente Plongeon Québec. « Les frais d’inscription aux cours vont également augmenter puisque les athlètes vont s’entraîner en moyenne cinq fois par semaine. Les frais d’affiliation à la Fédération vont augmenter selon le circuit de compétition auquel l’athlète participe. Les frais d’inscription pour les compétitions vont également doubler par rapport au circuit régional. »

Des suggestions pour réduire les coûts

« Nous pourrions entre autres suggérer aux gens de faire du covoiturage. »

Sources : Marie-Pier Millette, coordonnatrice aux communications et évènements chez Plongeon Québec, et le site du Club aquatique du Sud-Ouest (CASO)