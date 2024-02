La température de 15 degrés atteinte mardi à Montréal est la plus haute jamais enregistrée depuis que ces statistiques sont compilées, a indiqué Environnement Canada.

Pendant que les Montréalais profitent de l’étrange chaleur qui règne sur la métropole, la Ville se prépare à déglacer lorsque le thermomètre chutera, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ce qu’il faut savoir Montréal et le reste du sud du Québec ont battu des records de chaleur mardi, un redoux qui se poursuivra ce mercredi. Ce temps prendra toutefois fin brutalement dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une chute rapide du mercure. La Ville de Montréal se prépare à devoir déglacer rapidement ses trottoirs et ses rues.

Avec 15 degrés au mercure, la métropole a fracassé mardi un record historique de chaleur remontant à l’an 2000. Le scénario devrait se répéter ce mercredi. En cause, un front chaud en provenance du sud-ouest des États-Unis qui crée un printemps en plein cœur de l’hiver.

Les cols bleus de Montréal n’ont toutefois pas le temps de se prélasser au soleil.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Olivier Breault Clairoux et son amie Sandra Charles prennent une pause au soleil au café Le Brûloire, rue Fleury Ouest.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Liette Isabel et sa mère Marthe Lévesque ont aussi profité du beau temps.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lucille Doiron donne le biberon à sa petite-fille sur le bord de l’avenue Park Stanley.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Laurence Bourgault-Lavoie a reçu la visite d’un invité surprise au parc Ahuntsic.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La température actuelle est hautement inhabituelle pour un mois de février.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Julie Tougas se prélasse dans son hamac près de la rivière des Prairies.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Environnement Canada met en garde les résidants de la grande région de Montréal : les surfaces pourraient devenir glacées et glissantes, jeudi.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE En une douzaine d’heures, le mercure pourrait passer d’environ 13 degrés à –13 degrés, selon Environnement Canada. 1 /8















« On rehausse le niveau d’alerte », a affirmé mardi l’élue municipale responsable du déneigement, Maja Vodanovic, en entrevue avec La Presse.

C’est que Mme Vodanovic et ses services appréhendent la chute brutale des températures prévue pour la nuit de mercredi à jeudi. En une douzaine d’heures, le mercure pourrait passer d’environ 13 degrés à –13 degrés, selon Environnement Canada. Une descente accompagnée de précipitations de pluie, puis de neige.

S’il pleut beaucoup, mais qu’il y a beaucoup de vent et qu’il n’y a pas de neige sur les trottoirs, ça va être correct. Mais s’il y a beaucoup de pluie et que ça gèle rapidement… Maja Vodanovic, élue municipale responsable du déneigement

« Tout le monde va être alerte, a ajouté Mme Vodanovic. Les équipes vont être prêtes pour étendre le sel lorsque nécessaire. Mais on ne peut pas mettre le sel avant, parce que ça va juste être délavé. Il faut mettre le sel une fois que ça commence à geler. »

Environnement Canada met d’ailleurs en garde les résidants de la grande région de Montréal : « Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. »

Une relâche douce

La température actuelle est hautement inhabituelle pour un mois de février.

« Aujourd’hui à Montréal, on a atteint 15 degrés. On a battu l’ancien record, qui était de 11 degrés en 2000 », a indiqué mardi Michèle Fleury, porte-parole de l’agence météorologique fédérale, en entrevue téléphonique.

Le reste des régions du sud du Québec a connu le même type de température très douce.

C’est « un vaste système dépressionnaire en provenance du sud-ouest des États-Unis qui amène une masse d’air doux sur l’ensemble de la province », a indiqué Mme Fleury.

Un front froid causera le « refroidissement soudain » de la journée de jeudi, avant le retour du temps doux vendredi avec le retour du système américain. « À partir de vendredi et pour la fin de semaine, on prévoit des températures au-dessus de zéro, a dit la météorologue. Cette tendance-là va se poursuivre pendant la semaine de relâche, la semaine prochaine. »

Lundi, les associations de sports d’hiver refusaient de se laisser abattre par la météo en yo-yo.

« Les conditions de neige seront du type “printanières” et plusieurs personnes adorent ce type de conditions », assurait Sophie Leblanc-Leroux, de l’Association des stations de ski du Québec.

« C’est certain qu’il va y avoir des conditions de printemps plus hâtives, mais on peut aussi profiter de très bonnes conditions de glisse au printemps », affirmait Claude Alexandre Carpentier, directeur général de Ski de fond Québec.

Du golf en février

Si les skieurs s’inquiètent pour la pratique de sport devant la chaleur de mardi, des golfeurs de l’Estrie ont pu pratiquer leur swing plusieurs mois en avance sur l’horaire habituel.

PHOTO MAXIME PICARD, LA TRIBUNE La neige laisse place au gazon sur les terrains de golf de la région de Sherbrooke.

La Tribune a rapporté que Le Club de golf des Écossais, à Sherbrooke, a ouvert son champ d’exercice mardi matin.

« C’est une première », a expliqué le propriétaire de l’endroit, Michel Boutin, au quotidien régional. La date d’ouverture la plus précoce avant cette année avait eu lieu un 15 mars. M. Boutin a rapporté qu’une quinzaine de golfeurs étaient sur place.

Non loin de Sherbrooke, la SEPAQ a jeté l’éponge et fermé ses sentiers de ski de fond à Orford.

Avec Lila Dussault, La Presse