Attachez vos tuques pour la (les) semaine(s) de relâche ! Dame Nature prévoit tout un cocktail météo. Au menu : hausse record des températures, pluies diluviennes, gel soudain, vents glacés, puis remontée du mercure.

Ce qu’il faut savoir La température atteindra des sommets record ce mardi et mercredi dans la majorité des régions.

De la pluie soutenue est prévue ce mardi après-midi dans l’ouest de la province, et toute la journée de mercredi partout au Québec.

Cet épisode de « vague de chaleur hivernale » sera suivi d’un front froid pouvant faire chuter la température de 20 °C d’un coup. Des vents violents sont aussi prévus.

Dès vendredi, le mercure remontera au-dessus des normales de saison. De la pluie pourrait de nouveau s’abattre sur le Québec la semaine prochaine.

« Un climat printanier avec la vigueur d’un système hivernal » : c’est ainsi que Maxime Desharnais, météorologue pour Environnement Canada, a qualifié la météo en dents de scie prévue cette semaine au Québec.

Dès ce mardi, un vaste système dépressionnaire entraînera une hausse des températures record à travers la province.

À Montréal, le mercure pourrait atteindre 12, voire 15 °C, affirme M. Desharnais. Le record précédent, établi en 1954, était de 8,3 °C. Après une nuit douce, la température pourrait encore grimper mercredi, fracassant le record de 2004 de 5,5 °C dans la métropole.

En Montérégie et en Estrie, le mercure pourrait même atteindre 17 °C.

Et le portrait est semblable à travers tout le sud du Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue à la Gaspésie.

« Il va faire très chaud pour ce temps-ci de l’année, résume M. Desharnais. Les températures vont dépasser les normales saisonnières de 15 à 20 degrés, c’est énorme. En été, on appellerait ça une canicule. Là, c’est une vague de chaleur hivernale. »

Puis vint la pluie…

Vous rêvez du soleil printanier ? Ne vous réjouissez pas trop vite. La douceur de la température coïncidera avec l’arrivée de la pluie dans une bonne partie de la province.

Les averses vont débuter ce mardi après-midi dans l’ouest du Québec et se dirigeront lentement vers l’est. Dans les régions du sud et du centre, quelques gouttes pourraient être observées dans la nuit de mardi à mercredi, mais l’essentiel des précipitations est prévu à partir de mercredi matin.

« Il va pleuvoir toute la journée de mercredi dans tous les secteurs », indique M. Desharnais. Les accumulations attendues varient d’une région à l’autre.

Au nord du fleuve Saint-Laurent – des Laurentides à Charlevoix –, un « corridor » pourrait amener de 30 à 40 mm de pluie, détaille le météorologue. La baie des Chaleurs, en Gaspésie, devrait aussi être très touchée, de même que la Basse-Côte-Nord.

« Cela favorisera la fonte rapide du couvert neigeux s’il est existant. L’accumulation d’eau pourrait être significative à certains endroits », prévient Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

… et le froid

Le système dépressionnaire sera suivi d’un front froid. Et attention, la chute sera particulièrement abrupte, souligne Maxime Desharnais.

« Le mercredi soir à Québec, il va faire 10 degrés, cite-t-il en guise d’exemple. Mais jeudi matin, il va faire -13. On parle d’une chute de plus de 20 °C en très peu de temps. »

Ce front froid va débuter à l’ouest de la province mercredi matin et la balayer jusqu’à atteindre la Gaspésie jeudi matin, et l’est de la Côte-Nord jeudi soir.

La chute des températures sera accompagnée d’un vent d’ouest avec des rafales glacées pouvant atteindre de 60 à 80 km/h.

Après la pluie et la fonte des neiges, la chaussée pourrait devenir glissante, alerte le météorologue.

« On appelle ça un gel soudain, et ça va vraiment affecter toute la province au sud du Nunavik », tranche-t-il.

Ces bourrasques ne dureront toutefois pas. Dès vendredi, le mercure remontera de 5 à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières.

En pleine semaine de relâche

Ce cocktail météorologique hors norme survient en pleine semaine de relâche pour une partie des élèves de la province. Bien qu’il soit trop tôt pour des prévisions détaillées, des températures élevées et de la pluie sont aussi attendues la semaine prochaine, quand la majorité des écoliers seront en vacances.

De quoi faire sourciller les amateurs de sports d’hiver. Du côté des établissements de ski et de plein air consultés par La Presse, on refuse toutefois de se laisser abattre.

« Les conditions de neige seront du type “printanières” et plusieurs personnes adorent ce type de conditions », rappelle Sophie Leblanc-Leroux, coordonnatrice aux communications numériques pour l’Association des stations de ski du Québec.

« C’est certain qu’il va y avoir des conditions de printemps plus hâtives, mais on peut aussi profiter de très bonnes conditions de glisse au printemps », renchérit Claude Alexandre Carpentier, directeur général de Ski de fond Québec, au bout du fil.

Tant pour les stations de ski que pour le ski de fond, la neige artificielle vient au secours des conditions hivernales de plus en plus inégales, expliquent Mme Leblanc-Leroux et M. Carpentier.

En cas de pluie, les stations de ski pourraient fermer une journée pour éviter d’abîmer davantage le couvert de neige, « en attendant que la pluie s’égoutte à travers la neige », détaille Mme Leblanc-Leroux.

Pour les évènements de ski de fond, la neige artificielle est aussi utilisée. « Mais pour aller dans les parcs et les endroits publics, c’est sûr que c’est des conditions moins intéressantes », reconnaît toutefois M. Carpentier.

Du côté de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), on rappelle que si le ski de fond ou la raquette ne sont pas praticables, il est toujours possible de chausser bottes ou crampons pour la randonnée.

« Le temps plus doux est propice aux activités de plein air », affirme le responsable des relations avec les médias, Simon Boivin. « Et il pleut rarement partout, ou toute la journée. Il ne faut pas laisser la météo nous empêcher d’aller bouger dehors et de profiter de la nature pendant la relâche. »