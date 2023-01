ILLUSTRATION THOMAS FUCHS, THE NEW YORK TIMES

Le recours au crédit de type « achetez maintenant, payez plus tard » a explosé pendant la période des Fêtes aux États-Unis. Mais certains de ceux qui ont profité de ce genre de services très faciles à utiliser peuvent maintenant trouver difficile d’effectuer les paiements ou de gérer les retours.

Ann Carrns The New York Times

Voici ce qu’il faut savoir, si vous vous trouvez dans une situation difficile.

Ces services, également connus sous le nom de « paiement en quatre fois » parce que les emprunteurs remboursent souvent le prêt en quatre versements sur plusieurs semaines, sont proposés par des sociétés comme Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal et Zip. Plus d’un quart des Américains ont utilisé cette option pour payer des articles tels que des vêtements ou des appareils électroniques et électroménagers, a constaté le magazine Consumer Reports dans une enquête menée l’été dernier, contre 18 % plus tôt dans l’année.

Ces services, qui sont peu réglementés, ont connu un grand succès parce que les consommateurs peuvent obtenir rapidement un prêt sur le lieu de vente, après une vérification sommaire de leur solvabilité. Les personnes qui ne peuvent pas obtenir une carte de crédit traditionnelle peuvent donc y être admissibles. Les emprunteurs ne paient généralement pas d’intérêts ni de frais s’ils remboursent à temps.

Et contrairement aux anciens plans de mise de côté, dans lesquels les clients payaient la totalité de la somme avant de recevoir un article, les clients qui paient plus tard reçoivent leur marchandise immédiatement. Selon Consumer Reports, la plupart des personnes qui ont utilisé ces services se disent satisfaites.

Pourtant, les régulateurs et les défenseurs des consommateurs s’inquiètent de plus en plus de l’absence de protections efficaces pour les clients et du fait que les emprunteurs risquent d’être dépassés par les évènements.

Certains Américains, durement touchés par l’inflation, utilisent ces services pour payer leurs courses et d’autres produits de première nécessité. Les emprunteurs peuvent avoir du mal à gérer plusieurs prêts, selon Consumer Reports, et plus du quart des personnes ayant utilisé un prêt à remboursement différé ont déclaré avoir rencontré au moins un problème, comme une surfacturation ou des difficultés à obtenir des remboursements.

Les paiements tardifs ou manqués peuvent entraîner des frais supplémentaires d’environ 7 $ US par paiement sur un prêt moyen de 135 $ US, a indiqué le Consumer Financial Protection Bureau dans un récent rapport. Et comme la plupart des services facturent automatiquement les versements sur votre carte de débit, votre banque peut vous facturer des frais de découvert si votre solde est trop bas au moment du retrait du paiement.

« Les inconvénients l’emportent sur les avantages », a déclaré Ed Mierzwinski, directeur principal du programme fédéral des consommateurs à U.S. PIRG, un groupe de défense des consommateurs.

Penny Lee, PDG de la Financial Technology Association, un groupe de pression représentant des entreprises de technologie financière, dont plusieurs fournisseurs de services de paiement différé, a défendu ces services dans un courriel, affirmant qu’ils offrent une certaine souplesse pour que les clients puissent intégrer leurs achats dans leurs cycles budgétaires.

« L’utilisation d’un produit “achetez maintenant, payez plus tard” est transparente, a-t-elle ajouté, car les consommateurs voient le montant exact de leurs paiements, le calendrier des paiements et les frais qu’ils pourraient se voir facturer s’ils manquent un paiement, certaines sociétés ne facturant pas du tout de frais de retard. » (Affirm et PayPal font partie des prêteurs qui ne facturent pas de frais de retard.)

Le Consumer Financial Protection Bureau a toutefois mis en garde les consommateurs contre les risques de « cumul » de prêts, c’est-à-dire le fait de contracter plusieurs prêts en même temps. « Comme il est possible d’effectuer en peu de temps plusieurs achats “achetez maintenant, payez plus tard” par l’intermédiaire de différents services ou commerçants, il est facile de se retrouver avec plus de dettes que prévu ou que l’on peut se permettre », a indiqué l’organisme.

Cela peut mettre certains emprunteurs en difficulté. En 2021, 3,8 % des emprunteurs interrogés par le Consumer Financial Protection Bureau dans le cadre d’une étude portant sur cinq fournisseurs de services de paiement différé avaient un prêt qui a été « débité » en tant que créance irrécouvrable, contre 2,9 % en 2020, et la tendance à la hausse s’est poursuivie au cours du premier semestre de 2022.

Cela a conduit les défenseurs des consommateurs à demander que les prêts à échéance soient réglementés de la même manière que les cartes de crédit traditionnelles, avec des divulgations et des protections standard, telles que le droit de retenir temporairement le paiement pendant qu’une charge contestée est étudiée. « Cela n’existe pas dans le cas des prêts “achetez maintenant, payez plus tard” », a déclaré Rachel Gittleman, responsable des services financiers pour la Consumer Federation of America.

Le Consumer Financial Protection Bureau a étudié le secteur et envisagera de prendre des mesures pour s’assurer que les prêts à remboursement différé sont « équitables, transparents et compétitifs », a déclaré récemment Rohit Chopra, directeur de l’organisme.

La façon dont les principales agences d’évaluation du crédit traitent les prêts à remboursement différé est un sujet de préoccupation majeur. « Ce ne sont pas des produits de développement du crédit », a déclaré M. Gittleman. Cela pourrait changer, mais la plupart des entreprises ne signalent pas régulièrement les versements à terme aux principales agences d’évaluation du crédit – Experian, Equifax et TransUnion. Et lorsqu’elles le font, les agences n’utilisent pas toutes les données de la même manière, ne les incluant souvent pas dans les rapports de crédit traditionnels.

Mais les prêts à remboursement différé peuvent nuire à votre crédit si vous ne payez pas. Les prêteurs peuvent envoyer le compte à une agence de recouvrement, ce qui peut apparaître sur votre rapport de crédit et nuire à votre cote de crédit.

L’été dernier, le Consumer Financial Protection Bureau a fait état d’un traitement « incohérent » des prêts à remboursement différé par les agences d’évaluation du crédit et a recommandé une approche normalisée.

Voici quelques questions et réponses sur les prêts à échéance :

Comment puis-je me protéger lorsque j’utilise un prêt à tempérament ?

Limitez-vous à un ou deux prêts à la fois. Consumer Reports a constaté que les personnes qui devaient quatre prêts ou plus à la fois étaient deux fois plus susceptibles de manquer un paiement que celles qui avaient moins de prêts. Les paiements sont généralement dus toutes les deux semaines. Chuck Bell, directeur des programmes de défense des intérêts chez Consumer Reports, recommande, si vous avez plusieurs prêts, de noter les dates dans un carnet ou de créer une feuille de calcul.

Certains prêteurs qui remboursent plus tard exigent des paiements automatiques à partir de votre carte de débit ou de votre compte bancaire. Pour éviter les frais de retard, vérifiez votre compte à la première date d’échéance, dit-il, pour vous assurer que la fonction de paiement automatique fonctionne et que les fonds sont disponibles. (Parfois, les cartes expirent, dit-il, ou les utilisateurs saisissent incorrectement les numéros de compte.)

Évitez de rembourser le prêt avec une carte de crédit, dit-il. Vous risquez de payer des intérêts sur l’achat si vous avez un solde sur votre carte.

Que faire si je ne peux pas effectuer un paiement échelonné ?

Si vous craignez de manquer un paiement, vous devez absolument contacter votre prêteur, a déclaré M. Gittleman. Il se peut que vous puissiez reporter un paiement, en particulier le premier. Certains prêteurs, cependant, peuvent limiter le nombre de fois où vous pouvez reporter un paiement. Vous devriez pouvoir trouver des détails dans les « conditions générales » du prêteur sur son site web ou dans sa « foire aux questions ».

Que faire si j’ai un problème avec un remboursement ?

La plupart des services de paiement différé renvoient les clients au commerçant en premier lieu pour gérer les retours. Si un commerçant refuse d’accepter un retour, le client contacte alors le prêteur – souvent en ligne – pour déposer un litige. Les politiques varient d’un prêteur à l’autre, selon le Consumer Financial Protection Bureau. Certains prêteurs suspendent temporairement les paiements, tandis que d’autres peuvent exiger que le prêt à tempérament soit payé comme convenu, jusqu’à la conclusion de l’enquête. Vous trouverez les politiques de retour sur les sites web des prêteurs.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.