Peut-être que le sapin de Noël est encore dans le salon et que le congé des fêtes n’est pas tout à fait terminé. Mais le temps est venu de planifier ses prochaines vacances estivales. Du moins, si l’on veut économiser dans un contexte de forte inflation, tant pour les billets d’avion que pour les hôtels.

Le temps, c’est de l’argent. C’est particulièrement vrai en matière de voyages.

Pour économiser, il n’y a rien d’aussi efficace que de bien planifier, martèle Andrew D’Amours, cofondateur du site Flytrippers, spécialisé dans l’agrégation de billets d’avion à bas prix. « On reçoit 1000 courriels par semaine. Tellement de gens nous disent qu’ils partent dans trois semaines, qu’ils n’avaient encore rien regardé, et ils se demandent pourquoi c’est cher. »

Même si on peut toujours tomber sur une exception, « il n’y a aucune logique » à attendre à la dernière minute pour les tout-inclus dans le Sud et les vols vers l’Europe, prévient le président de l’Association des agents de voyages du Québec, Moscou Côté.

Le mythe de l’aubaine de dernière minute est justement... un mythe la majorité du temps.

Autre argument en défaveur de la procrastination : historiquement, les meilleures aubaines pour l’Europe ont toujours été en janvier, observent les agents de voyages.

Il y a beaucoup d’autres astuces pour économiser, au moment où les prix ont bondi par rapport à 2019, la dernière année « normale » qu’on a vécue. Pour vous donner une idée de l’inflation, le forfait au Mexique ou à Punta Cana qui était vendu 2200 $ coûte maintenant 3500 $. Les salaires n’ont pas exactement suivi la même courbe... Et comme tout augmente, les trucs pour économiser sont les bienvenus.

D’ailleurs, près de la moitié (47 %) des Québécois sondés par Expedia déclarent porter plus attention que jamais au rapport qualité-prix, alors qu’une récession semble poindre à l’horizon. Le site remarque que les hôtels trois étoiles gagnent en popularité.

C’est dans ce contexte que Flytrippers a organisé un webinaire pour faire partager ses 130 astuces permettant de « voyager plus pour moins ».

Sa meilleure : commencer par dénicher des billets d’avion pas chers – ce qui exige d’être flexible sur la date et la destination et de chercher souvent – et construire son voyage « autour des billets ». On peut aussi envisager un départ de Plattsburgh ou de Burlington, privilégier les destinations plus abordables que l’Europe et l’Amérique du Nord, comme l’Asie, ou acheter deux allers, ce qui est parfois plus avantageux que l’aller-retour. Remplacer l’hôtel traditionnel par un autre type d’hébergement (échange de maisons, location d’appartement, Airbnb) peut même rendre l’aventure plus sympathique.

Une fois sur place, imitez les résidants pour les déplacements et les choix de restaurants.

Achetez une carte SIM sur place plutôt que d’activer les données à l’étranger sur votre téléphone. Au moment de régler un achat, refusez la conversion en dollars canadiens proposée par le terminal, car « c’est le pire taux de change possible ».

Autre astuce : profiter au maximum des primes de bienvenue, des avantages et des points offerts par les cartes de crédit (salon VIP à l’aéroport offrant le repas, remboursement des frais de bagages, nuitées gratuites).

Andrew D’Amours conseille à ceux qui voudraient voyager plus souvent de changer leur mentalité. « Les gens se disent : “Je voyage juste une fois par année, alors je me gâte !” C’est pour ça qu’ils ne voyagent qu’une fois. »

Expedia a aussi rédigé une liste de conseils à l’intention des voyageurs préoccupés par l’inflation.

Réservez vos billets d’avion le dimanche pour économiser en moyenne 15 %

Réservez les vols intérieurs au moins 2 mois à l’avance pour économiser 40 % (par rapport à une réservation effectuée un mois ou moins avant le départ).

Réservez les vols intérieurs au moins 3 mois à l’avance pour économiser 10 % (par rapport à une réservation effectuée 2 mois ou moins avant le départ).

Voyagez le vendredi pour économiser jusqu’à 20 % sur les vols intérieurs

Optez pour un départ avant 15 h, ce qui permet de réduire les risques d’annulation pouvant occasionner des soucis et des coûts

Moscou Côté indique pour sa part que pour économiser lors de voyages en Europe, les départs les vendredis et les retours les dimanches sont plus coûteux.

Pour les voyages au Canada, la « fenêtre idéale » pour acheter ses billets d’avion s’ouvre environ deux mois avant le départ, selon Expedia. L’entreprise précise que les voyageurs peuvent ainsi économiser jusqu’à 40 %.

Le prix et la disponibilité des voitures de location, deux sujets qui ont fait les manchettes l’été dernier, demeureront malheureusement d’actualité, indique Moscou Côté. « À la dernière minute, ce sera plus cher ou il n’y en aura pas », résume-t-il. Les entreprises de location n’ont pas encore réussi à regarnir leurs parcs, les manufacturiers étant encore incapables de répondre à la demande.