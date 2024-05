Northvolt Le nouveau défi d’Angeline Bilodeau

Angeline Bilodeau est devenue vice-présidente opérations de Northvolt le 8 janvier dernier, ce qui lui a permis de rentrer au Québec après un long exil de 20 ans au cours duquel elle a dirigé plus d’une dizaine d’usines en Asie, en Amérique du Sud et en Europe pour Pratt & Whitney Canada, United Technologies et Amazon. Un retour souhaité et un défi de taille d’orchestrer le démarrage de la production de batteries pour véhicules électriques à Saint-Basile-le-Grand.