Gestion québécoise d’actifs Un coup de pouce de la Caisse

La Caisse de dépôt a entrepris de participer plus activement à la croissance de l’industrie de la gestion d’actifs québécoise et s’est donné pour objectif de doubler à plus de 8 milliards d’ici cinq ans la valeur des actifs qu’elle confie aux gestionnaires de firmes québécoises, et ce, dans la plupart de ses stratégies d’investissement. Un coup de pouce évidemment bien accueilli par l’industrie.