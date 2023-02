Étiqueter le saumon transgénique offrirait un choix éclairé aux consommateurs. Toutefois, la vraie raison pour laquelle l’industrie résiste à une telle politique demeure purement économique. Avec un étiquetage obligatoire, le prix du saumon pourrait diminuer.

Nous apprenions plus tôt cette semaine que l’élevage du saumon génétiquement modifié ne se fera plus au Canada. Le saumon AquaBounty dont les installations se situaient à l’Île-du-Prince-Édouard sera dorénavant produit aux États-Unis. Pour les consommateurs canadiens et amateurs de saumon, la nouvelle ne veut vraiment pas dire grand-chose.

Des groupes écologistes comme Vigilance OGM se félicitaient du départ de l’entreprise. Mais le saumon AquAdvantage d’AquaBounty se vendra toujours au Canada, sans étiquetage pour l’identifier. Ce groupe dont le financement s’avère extrêmement nébuleux et obscur se félicite pour une annonce qui finalement ne veut rien dire, et le problème du manque de transparence persiste toujours.

AquaBounty a tout simplement décidé d’aller ailleurs pour servir un marché plus intéressant pour elle, celui des États-Unis. Dès l’introduction du saumon génétiquement modifié au Canada, les grandes enseignes alimentaires comme Loblaw/Provigo/Maxi, Sobeys/IGA et Metro avaient décidé de boycotter le produit en 2021.

Il devient alors difficile pour n’importe quel produit de percer le marché lorsque 85 % du secteur au détail le boude. Aux États-Unis, la levée de boucliers n’était pas aussi cinglante.

Le processus de création du saumon génétiquement modifié (GM) consiste à insérer un gène d’hormone de croissance du saumon Chinook dans la structure génétique d’un saumon de l’Atlantique, voilà tout. Mais le saumon transgénique représente-t-il vraiment un risque ?

D’un point de vue scientifique, de nombreuses études ont évalué l’innocuité du saumon GM pour la consommation humaine. La majorité de ces études révèle que le poisson ne représente aucun danger pour la santé. Par exemple, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a mené une analyse complète de la composition, de la valeur nutritionnelle et de l’allergénicité du poisson, déterminant finalement que le saumon AquAdvantage est aussi sûr et nutritif à manger que le saumon non GM. Ces études ont été corroborées par Santé Canada.

Cependant, il ne faut pas négliger de considérer les répercussions environnementales possibles de l’élevage du saumon GM. Bien que le poisson ait été génétiquement modifié pour croître plus rapidement, on s’inquiète de la possibilité qu’un spécimen s’échappe des fermes piscicoles et se croise avec les populations de saumons sauvages, perturbant potentiellement les écosystèmes locaux. Et là, les risques existent.

Malgré le consensus scientifique qui suggère que le saumon GM est sans danger pour la consommation humaine, il devient crucial de continuer à mener des recherches pour bien comprendre les effets potentiels de cette technologie sur la santé humaine et sur l’environnement.

Toutefois, l’étiquetage demeure l’enjeu le plus important, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons que vous pourriez croire.

Il y a bien sûr les risques perçus par le public. Faire des choix éclairés demeure très important, cela va de soi. La croyance populaire veut que de telles étiquettes puissent faire fuir certains consommateurs du comptoir des fruits de mer. Cet argumentaire relève essentiellement de la cachotterie.

Le saumon génétiquement modifié coûte au bas mot de 30 % à 40 % de moins à produire, une différence considérable.

Les consommateurs devraient forcément s’attendre à payer moins cher pour un saumon transgénique si l’étiquetage l’identifiait comme tel.

L’effort d’offrir un produit qui coûte moins cher forcerait une révision de prix pour l’ensemble des saumons, afin de maintenir les parts de marché pour les autres produits. Les marges bénéficiaires diminueraient par le fait même.

Mais sans étiquette, le flou subsiste et le consommateur paie davantage. Un concept qui rapporte gros à l’industrie, mais qui représente une très mauvaise affaire pour le consommateur.

Malgré les boycottages des grandes enseignes, vous avez fort probablement déjà mangé du saumon transgénique à votre insu. Les ingrédients dans les produits transformés avec du saumon ne sont souvent pas traçables.

Essentiellement, depuis des années, le développement biotechnologique en agroalimentaire profite à l’industrie de façon singulière. Les coûts diminuent, le secteur devient plus performant, mais les prix au détail augmentent. Entre-temps, les groupes écologistes comme Vigilance OGM ramassent des dons et véhiculent toutes sortes de messages pour faire peur et la comédie continue.

Le manque de transparence nourrit la peur, voilà tout. Alors, pour une plus grande transparence, et surtout pour de meilleurs prix, il est grand temps d’étiqueter adéquatement le saumon GM au Canada.