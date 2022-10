Enfin un peu d’espoir pour les propriétaires de RAV4 hybrides fabriqués de 2019 à 2021, ceux dont le câble haute tension à plus de 6000 $ se corrode prématurément. Après des mois de « cablegate » et de couverture médiatique négative, Toyota accepte maintenant de changer la pièce à ses frais pour nourrir son enquête.

Toyota n’a pas annoncé de rappel ou d’amélioration à la garantie de ses RAV4 hybrides, mais au moins, les choses commencent à bouger.

« Afin de poursuivre l’enquête en cours, nous récupérons et remplaçons les pièces concernées par l’intermédiaire de nos concessions », m’a écrit le porte-parole de Toyota, Philippe Crowe. Ces remplacements se font « sans frais pour le client ».

Voilà qui fait une énorme différence, car des automobilistes se sont retrouvés avec des factures frôlant les 7000 $. À elle seule, la pièce était vendue 4476 $ plus taxes, quand j’ai révélé cette histoire, le printemps dernier.

Toyota n’a pas officiellement annoncé la nouvelle au grand public.

Mais la rumeur s’est rapidement propagée dans les dernières heures sur la page Facebook « Toyota CABLEGATE (Rav4 Hybrid & Rav4 Prime) », qui compte environ 5000 membres. C’est beaucoup, mais vu la grande popularité du véhicule, toutes les personnes concernées ne sont assurément pas au courant de ce développement. Il faut donc espérer que les concessionnaires aient eu des directives claires.

Une fois l’information diffusée sur Facebook, certains propriétaires se sont empressés d’appeler leur concessionnaire pour en savoir plus. Ils ont obtenu la confirmation que le changement de câble serait gratuit si et seulement si une alarme sur le tableau de bord indique que le système hybride est défectueux.

Ceux qui voudraient se faire installer un câble neuf de façon préventive, pour éviter de tomber en panne, devront donc prendre leur mal en patience, semble-t-il. On ne sait pas, non plus, si des propriétaires qui ont déjà payé la facture pourront être remboursés. Toyota n’a pas voulu répondre à mes questions étant donné que cette affaire est « actuellement devant les tribunaux ».

En mai, une demande d’action collective avait été déposée par le cabinet Adams Avocat, de Montréal. L’Association pour la protection des automobilistes (APA) s’en était réjouie, car Toyota « a ouvertement décidé de ne pas payer » même si le problème est connu depuis 2020, avait alors commenté son président, George Iny. Celui-ci dénonçait aussi le prix « grossièrement exagéré » de la pièce qui s’apparente à une rallonge pour une tondeuse et ne devrait pas être vendue plus de 500 $.

Cette demande d’exercer une action collective, qui n’a pas encore été entendue par la Cour, a été modifiée cette semaine pour y inclure d’autres véhicules qui possèdent le même type de câble. Il s’agit des Highlander hybrides 2020-2022, des Prius 2019-2022 avec traction intégrale, des Venza hybrides 2021-2022, ainsi que des Lexus NX350h hybrides et NX450h plug-in hybrides 2022.

De plus, Adams Avocat réclame maintenant des dommages punitifs de 1000 $ plutôt que 300 $. Car l’avocat qui pilote le dossier, Fredy Adams, juge que les réponses fournies par Toyota et ses concessionnaires aux automobilistes sont « frustrantes » et « ne correspondent pas » à la valeur des automobiles en cause. « Quand on achète une voiture à 40 000 $, on s’attend à un meilleur service. Ce n’est pas professionnel », justifie-t-il.

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-THOMAS LANDRY Câble corrodé sous un Toyota RAV4 hybride

Le fait que Toyota remplace désormais des câbles à ses frais répond à l’une des demandes d’Adams Avocat. Mais cela ne minimisera pas les chances de l’action collective d’être acceptée, croit Me Adams, puisqu’il réclame aussi le prolongement de la garantie, le remboursement des frais déjà payés par certains propriétaires de RAV4 et des dommages punitifs.

De fait, même si Toyota remplace certains câbles gratuitement, ça ne règle pas tout. Qui dit que la nouvelle pièce ne se corrodera pas à son tour ?

Dans un reportage sur le « cablegate » diffusé en septembre par La facture, à Radio-Canada, un garagiste racontait que la modification de la pièce par Toyota sur les modèles plus récents ne suffit même pas. La preuve : il voit encore de la corrosion !

Rien pour rassurer les propriétaires de RAV4 hybrides… autant actuels que futurs.

D’autant plus qu’un bon nombre de questions demeurent en suspens au sujet des modèles à venir. Auront-ils le même problème ? Seront-ils mieux protégés par la garantie ?

Jusqu’ici, le manque d’information a provoqué beaucoup d’incertitude et de stress. Certaines personnes ont vendu leur véhicule, d’autres craignent de s’en servir. Un véhicule pratiquement neuf devrait plutôt assurer la paix d’esprit.