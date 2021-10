« [Coûts et qualité] ne s’opposent pas nécessairement, sachant qu’une infrastructure mal foutue finira par coûter davantage à long terme, étant donné sa dégradation plus rapide », écrit notre chroniqueur.

Ce qui m’amène à vous parler de la qualité de nos routes, de nos écoles et de nos infrastructures, par opposition aux coûts. Et à vous donner l’exemple du prolongement de la ligne de métro bleue, à Montréal, pour lequel j’ai obtenu une étude en exclusivité.

Le « ce » fait référence au dossier de samedi dernier, dans lequel je présentais les projets qu’on pourrait s’offrir avec les 10 milliards que coûtera le REM de l’Est, à Montréal, ou encore le projet de troisième lien à Québec.

Ces investissements totalisant environ 20 milliards sont l’équivalent des parcs résidentiels des villes de Saguenay et de Terrebonne mis ensemble, y écrivais-je. Ou encore l’argent qu’il faudrait pour retaper les 46 % de routes ET les 56 % d’écoles qui sont jugées en mauvais ou en très mauvais état.

Ceux qui me lisent pourraient être étonnés de m’entendre parler de qualité, alors que j’ai toujours eu une obsession pour les coûts. Mais les deux ne s’opposent pas nécessairement, sachant qu’une infrastructure mal foutue finira par coûter davantage à long terme, étant donné sa dégradation plus rapide.

Pensez au vieux pont Champlain, ou encore à certaines stations de métro de la ligne bleue, qui se sont détériorées bien trop rapidement, avec les conséquences sur les coûts de réfection.

Bref, les politiciens doivent penser qualité-prix, bien qu’il s’agisse d’un concept plutôt difficile à vendre, parce que flou. Et parce qu’une grosse facture qui augmente, même si c’est pour améliorer la qualité, c’est très difficile à défendre.

La ligne bleue comparée

À ce sujet, donc, j’ai mis la main sur un document comparant les coûts du prolongement de la ligne bleue à ceux de 11 autres projets de lignes de métro souterraines comparables dans le monde. Le document est un condensé d’un rapport du Transport Strategy Centre, du Collège impérial de Londres, qui compare le balisage des coûts de construction.

Les récentes estimations pour le prolongement de la ligne bleue (6 stations) s’élevaient à 6,9 milliards de dollars. Un groupe d’experts a revu le projet le printemps dernier et trouvé des pistes de réduction des coûts qui pourraient atteindre 1,2 milliard. Le rapport déposé en juin est toujours en cours d’analyse au ministère des Transports du Québec.

Selon l’étude du Transport Strategy Centre, donc, le prolongement de la ligne bleue revient à 412 millions US par kilomètre, si l’on s’en remet aux estimations de 6,9 milliards CAN1.

La moyenne des autres projets ? Quelque 360 millions US par kilomètre, avec un écart qui va de 250 millions à 1,2 milliard de dollars américains par kilomètre, selon les projets. Bref, Montréal est plus cher que la moyenne.

Mais voilà, toujours selon l’étude, c’est l’acquisition des terrains et des bâtiments du trajet de la ligne bleue à Montréal – en milieu urbain et commercial – qui explique le gros de la différence des coûts par rapport aux autres.

À quel point différent ? Jugez-en : à Montréal, les terrains et immeubles du trajet qu’il faut acheter coûtent l’équivalent de 126 millions US par kilomètre, selon l’étude, loin devant les deux suivants comparés (70 millions et 35 millions par kilomètre).

Autrement dit, en retranchant ces coûts incompressibles, le projet de prolongement de la ligne bleue reviendrait à 285 millions US par kilomètre, soit au 10e rang parmi les 12 projets comparés. La moyenne tourne autour de 425 millions US par kilomètre.

Bref, avant même la compression des coûts par les experts, notre projet serait parmi les plus cheaps au monde ! Devrait-on en être fier ? Pas sûr, sachant l’effet des bas coûts sur la dégradation future ou encore l’impact sur le paysage.

Ce document d’analyse confidentiel a été produit par la STM et il faut donc se garder une certaine réserve en tirant nos conclusions.

N’empêche, ce document, jumelé à la dégradation avancée de nos routes et de nos écoles, nous amène à réfléchir sur la qualité de nos infrastructures. Sur l’idée qu’il faut en faire moins, mais mieux, tant du point de vue de la résistance que de celui du design.

1. La comparaison avec les autres projets est faite en dollars de 2016.