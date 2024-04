(Washington) Le Maine a beaucoup de homards. Il compte également beaucoup de personnes âgées, qui sont de moins en moins désireuses et capables de pêcher, nettoyer et vendre les crustacés qui représentent une industrie de 1 milliard de dollars pour l’État. Les entreprises se tournent vers les travailleurs nés à l’étranger pour combler le fossé.

« Les personnes nées dans le Maine ne recherchent généralement pas de travail dans l’industrie manufacturière, en particulier dans l’industrie alimentaire », a déclaré Ben Conniff, fondateur de Luke’s Lobster, expliquant que l’usine de transformation de homard de l’entreprise a employé principalement des immigrés depuis son ouverture en 2013, et que les travailleurs nés à l’étranger aident à maintenir « l’économie des ressources naturelles en activité ».

Le Maine a la population la plus âgée de tous les États américains, avec un âge médian de 45,1 ans. À l’heure où l’Amérique vieillit, le Maine offre un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler sur le plan économique – et du rôle essentiel que les immigrés sont susceptibles de jouer pour combler les lacunes du marché du travail qui seront créées lorsque les travailleurs nés aux États-Unis partiront à la retraite.

À l’échelle nationale, l’immigration devrait devenir une source de plus en plus importante de nouveaux travailleurs et de dynamisme économique dans les décennies à venir.

C’est une lueur d’espoir à un moment où les flux massifs d’immigrants qui ont commencé en 2022 mettent à rude épreuve les ressources des États et des collectivités locales dans tout le pays et suscitent des réactions politiques négatives. Si cet afflux peut poser des problèmes à court terme, il stimule également le potentiel de l’économie américaine. Aujourd’hui, les employeurs parviennent à embaucher rapidement, en partie grâce à cet apport de main-d’œuvre. Le Congressional Budget Office a déjà revu à la hausse ses prévisions démographiques et de croissance économique pour la prochaine décennie, compte tenu de la vague de nouveaux arrivants.

Dans le Maine, les entreprises commencent déjà à se tourner vers les immigrés pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans les usines et les métiers spécialisés, alors que les employés nés dans le pays quittent le marché du travail ou se dirigent vers la retraite.

Les législateurs de l’État travaillent à la création d’un bureau des nouveaux Américains, dont l’objectif est d’attirer et d’intégrer les immigrés dans la population active, par exemple. Les entreprises privées s’intéressent également à la question. Les fondateurs de Luke’s Lobster ont lancé une initiative appelée Lift All Boats en 2022 pour compléter et diversifier l’industrie de la pêche au homard, qui connaît un vieillissement rapide. L’objectif est d’apprendre aux minorités et à d’autres personnes étrangères au secteur à pêcher le homard et à se frayer un chemin à travers le processus d’attribution de licences, qui est vaste et complexe, et environ la moitié des participants sont nés à l’étranger.

Hausse de l’immigration

La proportion de personnes nées à l’étranger est plus faible dans le Maine que dans l’ensemble des États-Unis, mais l’État connaît une forte augmentation de l’immigration en raison de l’afflux de réfugiés et d’autres nouveaux arrivants.

Cette évolution fait écho à une tendance nationale. Le Congressional Budget Office estime que les États-Unis ont accueilli 3,3 millions d’immigrants l’année dernière et qu’ils en accueilleront encore 3,3 millions en 2024, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux quelque 900 000 immigrants qui étaient reçus dans les années qui ont précédé la pandémie.

Selon une analyse de Goldman Sachs, du tiers à la moitié de la vague d’immigrants de l’année dernière est arrivée par des voies légales, avec des visas de travail ou des cartes vertes. Mais les économistes estiment qu’une augmentation du nombre de personnes entrant illégalement dans le pays est également à l’origine de cette hausse.

De nombreux nouveaux arrivants se sont concentrés dans certaines villes, souvent pour être à proximité d’autres immigrés ou, dans certains cas, parce qu’ils y ont été transportés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, après avoir franchi la frontière. Miami, Denver, Chicago et New York ont toutes accueilli un grand nombre de nouveaux arrivants.

En ce sens, l’immigration actuelle n’est pas idéale d’un point de vue économique. En se réinstallant par groupes, les migrants ne se retrouvent pas nécessairement dans les endroits qui ont le plus besoin de leur main-d’œuvre. De plus, le fait que nombre d’entre eux ne soient pas autorisés à travailler peut les empêcher de s’intégrer harmonieusement au marché du travail.

À l’échelle nationale, malgré les obstacles qui empêchent certains immigrants d’être embauchés, l’énorme afflux récent a contribué à soutenir la croissance de l’emploi et à accélérer l’économie.

« Je suis convaincue que sans l’immigration, nous n’aurions pas enregistré les gains en termes d’emploi que nous avons connus l’année dernière, et que nous ne pourrions certainement pas les maintenir », a déclaré Wendy Edelberg, directrice du projet Hamilton, un groupe de recherche sur la politique économique de la Brookings Institution.

L’arrivée d’immigrants a permis aux employeurs d’embaucher rapidement sans surchauffer le marché du travail. Et comme davantage de personnes gagnent et dépensent de l’argent, l’économie a été protégée contre le ralentissement, voire la récession, que de nombreux économistes considéraient comme quasi inévitable lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt en 2022 et 2023.

Diminution de la population active

Ernie Tedeschi, chercheur à la Yale Law School, estime que la population active aurait diminué d’environ 1,2 million de personnes sans immigration entre 2019 et la fin de 2023 en raison du vieillissement de la population, mais que l’immigration lui a permis d’augmenter de 2 millions de personnes.

Les économistes pensent que la vague d’immigration pourrait également améliorer la démographie de la main-d’œuvre américaine à long terme, même si la population née dans le pays vieillit, avec une part plus importante de la population à la retraite chaque année.

Le vieillissement de la population pourrait à terme entraîner des pénuries de main-d’œuvre dans certaines industries – comme celles qui ont déjà commencé à apparaître dans certains secteurs d’activité du Maine – et signifierait qu’une base plus réduite de travailleurs paie des impôts pour soutenir des programmes fédéraux tels que la sécurité sociale et l’assurance maladie.

Les immigrants ont tendance à être plus jeunes que la population née dans le pays, ils sont plus susceptibles de travailler et leur taux de fécondité est plus élevé. Cela signifie qu’ils peuvent contribuer à renforcer la population en âge de travailler. Les précédentes vagues d’immigration ont déjà contribué à abaisser l’âge médian aux États-Unis et à faire croître la population plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait autrement.

« Même les vagues d’immigration qui ont été difficiles et écrasantes au début ont eu des avantages en retour », a déclaré M. Tedeschi.

Rôle déterminant

En fait, l’immigration est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans la démographie américaine. D’ici à 2042, le Congressional Budget Office estime que la totalité de la croissance démographique des États-Unis sera due à l’immigration, les décès annulant les naissances chez les personnes nées dans le pays. Et c’est en grande partie parce que l’immigration a pris une telle ampleur que l’agence estime que la population adulte américaine comptera 7,4 millions de personnes de plus en 2033 qu’elle ne le prévoyait auparavant.

Selon M. Edelberg, l’immigration pourrait contribuer à réduire le déficit fédéral en stimulant la croissance et en augmentant l’assiette fiscale des personnes en âge de travailler, bien que l’impact sur les finances des États et des collectivités locales soit plus compliqué, car ces derniers fournissent des services tels que l’enseignement public.

Mais les incertitudes sont nombreuses. Tout d’abord, personne ne sait combien de temps dureront les grands flux d’immigration actuels. Nombre d’entre eux sont stimulés par l’instabilité géopolitique, notamment la crise économique et la criminalité au Venezuela, la violence au Congo et les crises humanitaires dans d’autres régions d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le Congressional Budget Office lui-même a basé ses projections sur des suppositions : il prévoit une diminution de l’immigration jusqu’en 2026 parce qu’il anticipe un lent retour à la normale, et non pas parce qu’il sait clairement quand ou à quelle vitesse l’immigration diminuera.

Les politiques nationales pourraient également modifier le nombre de personnes capables de venir aux États-Unis et d’y rester.

L’afflux d’immigrants a causé des problèmes dans de nombreux endroits, car la vague de population submerge les systèmes de soutien locaux et entraîne une concurrence pour une offre limitée de logements. Dans ce contexte, l’immigration est devenue une question politique de plus en plus cruciale, se hissant en tête de liste des problèmes les plus importants de la nation dans les sondages Gallup.

L’ancien président Donald Trump a mis en garde contre une vague de criminalité créée par les immigrés. Il s’est engagé à expulser massivement les immigrés dépourvus de statut juridique permanent s’il remporte l’élection présidentielle en novembre.

L’administration Biden a utilisé son pouvoir exécutif pour ouvrir une porte dérobée permettant à des milliers d’immigrés d’entrer temporairement aux États-Unis, tout en prenant des mesures pour réparer le programme de réfugiés légaux. Cependant, alors que les dirigeants démocrates se sont joints aux républicains pour critiquer le président Joe Biden au sujet de l’immigration au cours des derniers mois, celui-ci a adopté un ton plus conservateur, s’engageant même à « fermer » la frontière si le Congrès adoptait un projet de loi l’autorisant à le faire.

La politique n’est pas le seul facteur d’incertitude : l’économie pourrait également ralentir. Dans ce cas, les immigrants pourraient être moins nombreux à vouloir venir aux États-Unis, et ceux qui le feraient pourraient avoir du mal à trouver du travail.

