(Toronto) Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) supprime 20 % de ses effectifs en prévision d’une décision des organismes de surveillance provinciaux de l’Ontario et du Québec de se séparer de l’organisation nationale.

La Presse Canadienne

L’organisation, qui représente les comptables professionnels agréés partout au Canada, compte environ 400 employés à travers le pays.

La présidente et cheffe de la direction de CPA Canada, Pamela Steer, affirme que le retrait imminent de CPA Ontario et de CPA Québec a déclenché un examen, qui a abouti à la décision de rationaliser l’organisation.

CPA Ontario et CPA Québec ont annoncé en juin de l’année dernière qu’ils mettraient fin à leur entente avec CPA Canada, déclenchant un compte à rebours de 18 mois avant une scission.

Dans une note adressée au personnel la semaine dernière et obtenue par La Presse Canadienne, Mme Steer a déclaré que malgré de nombreuses discussions et efforts continus, il est devenu clair que l’Ontario et le Québec ne modifieront pas leur trajectoire actuelle, ce qui signifie qu’ils quitteront CPA Canada à compter de décembre.

CPA Canada a été créé en 2013 pour unifier les divers organismes et titres comptables professionnels.