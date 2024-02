La Cour d’appel fédérale n’a pas accordé à BCE l’injonction qu’elle demandait pour suspendre une décision temporaire du CRTC qui permettra à des fournisseurs indépendants de services internet d’utiliser son réseau de fibre optique au Québec et en Ontario.

La Presse Canadienne

La décision du tribunal a été rendue vendredi, au lendemain de l’annonce de restrictions budgétaires chez Bell Canada. L’entreprise a annoncé qu’elle supprimait 4800 emplois et qu’elle pourrait réduire davantage ses dépenses de réseau, en partie à cause des directives du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

La Cour d’appel fédérale a accédé à la demande de Bell visant à obtenir l’autorisation d’en appeler de la décision temporaire du CRTC, mais elle a rejeté la demande de l’entreprise de suspendre cette décision jusqu’à l’audition de l’affaire sur le fond. Selon le tribunal, BCE n’a pas démontré qu’elle risquait de subir un « préjudice irréparable » en attendant la suite des procédures.

La décision du CRTC, en novembre dernier, visait à stimuler la concurrence pour les services internet au Québec et en Ontario. Mais le CRTC soulignait à l’époque qu’il pourrait éventuellement rendre cette orientation permanente et l’appliquer à d’autres provinces que le Québec et l’Ontario, et donc à d’autres gros joueurs de ce secteur. Le régulateur fédéral a d’ailleurs amorcé lundi cinq jours d’audiences à ce sujet.

BCE a accusé le CRTC d’avoir déjà fait son lit dans ce dossier, et estime que l’orientation de l’organisme jusqu’ici avait eu pour conséquence de freiner ses élans pour développer son réseau de fibre optique.

L’entreprise a réagi l’automne dernier en réduisant ses projets d’investissement dans le réseau de 1,1 milliard d’ici 2025, y compris une réduction minimale de 500 millions cette année. BCE a aussi prévenu que de nouvelles réductions de coûts pourraient être réalisées si elle estime devoir anticiper des décisions du CRTC qu’elle juge défavorables.