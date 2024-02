BCE affirme dans une lettre ouverte signée par le président et chef de la direction Mirko Bibic que des emplois « à tous les niveaux de l’entreprise » seraient supprimés.

BCE élimine 4800 emplois, vend des stations de radio et écorche Ottawa

Quelque 4800 emplois éliminés, des dizaines de stations régionales vendues – dont au Québec – et une baisse significative des investissements : le couperet tombe une fois de plus chez BCE dans le cadre d’une autre restructuration d’envergure dans le secteur des télécommunications.

Pour une deuxième fois en sept mois, les employés de la société mère de Bell Média sont plongés dans l’incertitude dans la foulée des nouvelles annoncées par le conglomérat, jeudi. Certains salariés devaient être informés de leur licenciement, tandis que d’autres devront patienter avant de connaître leur sort.

Dans l’ensemble, l’effectif de l’entreprise se contractera de 9 %.

Selon le président et chef de la direction de BCE Mirko Bibic, « tous les niveaux de l’entreprise » seront touchés par les compressions. La division médiatique écopera ainsi une fois de plus.

« Du côté de Bell Média, nos revenus publicitaires ont chuté de 140 millions en 2023, écrit M. Bibic, dans une note envoyée au personnel. Nos pertes d’exploitation annuelles s’élèvent à plus de 40 millions pour l’ensemble de nos services de nouvelles, et ce, malgré le fait que nous avons le réseau de stations de télévision le plus populaire. »

C’est la deuxième vague de licenciements majeurs chez le géant des médias et des télécommunications depuis le printemps dernier, lorsque 6 % des emplois de Bell Média avaient été supprimés et que neuf stations de radio ont été fermées ou vendues.

Un réseau qui fond

Bell Média se départira de 45 de ses 103 de ses radios régionales. Au Québec, sept stations passeront dans le giron du groupe québécois Arsenal Media. Ailleurs au pays, Vista Radio, Witheoaks, Durham Radio, My Broadcasting Corp, ZoomerMedia et Maritime Broadcasting sont les acquéreurs. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) devra donner son aval aux ventes.

Pour Arsenal Media, cela signifie que son réseau passera à 25 stations. L’entreprise devrait accueillir entre 30 et 40 personnes, a indiqué son président et chef de la direction, Sylvain Chamberland, dans un entretien téléphonique avec La Presse.

« La différence entre un grand groupe et nous, c’est que nous sommes sur le terrain dans les régions parce que nous sommes plus petits, dit l’homme d’affaires. Ces sept stations s’inscrivent parfaitement dans notre plan de croissance. »

BCE a imputé une partie de ses décisions à Ottawa ainsi qu’au CRTC. L’entreprise reproche au gouvernement fédéral d’avoir mis trop de temps à venir en aide aux entreprises médiatiques et à l’organisme fédéral d’avoir été trop lent à réagir à une « crise immédiate ».

Cela concerne deux textes législatifs destinés à aider le secteur médiatique canadien en difficulté : le projet de loi C-18, également connu sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, destiné à forcer les géants de la technologie à rémunérer les médias canadiens pour leur contenu, et le projet de loi C-11, qui met à jour la Loi sur la radiodiffusion pour obliger les plateformes numériques telles que Netflix, YouTube et TikTok à contribuer et à promouvoir le contenu canadien.

Ottawa reste dans une impasse avec la société mère de Facebook, Meta, au sujet du C-18, la société continuant de bloquer les liens d’information sur ses plateformes. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a plafonné à 30 millions le montant que les médias audiovisuels peuvent obtenir grâce aux paiements annuels de 100 millions de Google, le reste étant destiné aux médias imprimés et numériques.

Le conglomérat réduira également d’au moins 500 millions ses dépenses d’investissements prévues cette année et réduira l’expansion de son réseau de fibre optique. M. Bibic blâme « les décisions gouvernementales et réglementaires ».

« Nous sommes préoccupés par la récente décision du CRTC qui nous oblige à donner accès à notre réseau de fibre optique à haute vitesse à des revendeurs, et ce, avant même d’avoir pu récupérer nos investissements de plusieurs milliards de dollars », écrit-il à ses employés.

Baisse du bénéfice net

En annonçant ces coupes majeures dans ses effectifs, BCE rapporte une baisse en un an de 23,3 % de son bénéfice net du quatrième trimestre, qui a reculé de 567 millions à 435 millions. Au cours de la même période, le bénéfice net ajusté a augmenté, de 654 millions à 691 millions.

Le bénéfice net par action ordinaire est passé de 0,58 $ à 0,42 $.

Pour l’ensemble de l’exercice financier 2023, BCE a réalisé un bénéfice net de 2327 milliards, en baisse de 20,5 % par rapport à celui de 2926 milliards rapporté en 2022. Le recul du bénéfice net ajusté a été moindre, de 4,3 %, de 3057 milliards à 2926 milliards.

Avec La Presse Canadienne