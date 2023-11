L’entreprise Eaton, spécialisée dans la gestion de l’énergie, inaugure aujourd’hui à Brossard un centre mondial d’innovation qui regroupera en un seul endroit ses activités de recherche-développement dans les technologies énergétiques.

Quelque 150 employés sont déjà réunis dans les nouvelles installations de l’entreprise, qui occupent deux étages d’un immeuble au nord de l’autoroute 10.

Eaton veut accélérer le développement des technologies des ressources énergétiques distribuées, qui sont au cœur de la transition énergétique. « Les ambitions pour le Québec sont vraiment incroyables », a fait savoir Romulo Monteiro, gestionnaire de site d’Eaton, lors d’un entretien avec La Presse.

L’effectif du centre d’innovation pourrait augmenter à 220 personnes avec l’embauche d’ingénieurs spécialisés dans la gestion intelligente de l’énergie et le développement de logiciels.

Eaton, dont le siège social est en Irlande, est une entreprise centenaire qui a une forte présence en Amérique du Nord et qui emploie 85 000 personnes dans le monde. Avec le temps, elle s’est spécialisée dans les systèmes électriques, l’aérospatiale et la mobilité. Elle affiche des revenus de quelque 20 milliards de dollars américains et ses actions sont inscrites à la Bourse de New York.

L’entreprise a une présence au Québec depuis 2006, grâce à ses acquisitions d’entreprises spécialisées dans l’énergie, dont CYME et Cooper Industries.

Le géant travaille depuis longtemps avec Hydro-Québec, précise Thierry Godart, vice-président et directeur général des solutions d’automatisation de l’énergie chez Eaton. L’entreprise compte aussi parmi ses clients des industries grandes consommatrices d’électricité comme les centres de données et les alumineries.

Eaton dépense annuellement 3 milliards de dollars américains en recherche-développement dans ses activités à travers le monde. Au Québec, elle veut travailler à accroître la flexibilité dans la production, la distribution et l’utilisation de l’électricité, au moment Hydro-Québec amorce un programme d’investissement de plus de 100 milliards pour doubler sa production d’énergie renouvelable.

« Nous avons besoin que nos collaborateurs de l’industrie, comme Eaton, collaborent avec nous pour tester et élaborer les nouvelles solutions nécessaires à une intégration plus rapide des énergies renouvelables », estime Alexandre Roy, responsable des activités Acquisition et Biens stratégiques d’Hydro-Québec.