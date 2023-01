Face à une épidémie imprévisible – et incontrôlée – et à l’incertitude financière en Chine, les gens et les entreprises dépensent avec prudence, ce qui laisse penser que le chemin de la reprise sera inégal et douloureux.

Trois semaines après que Xi Jinping, le plus haut dirigeant chinois, a tenté de revigorer l’économie chinoise en perte de vitesse en abandonnant brusquement ses restrictions strictes en matière de pandémie, il a émis une note optimiste dans son discours annuel du Nouvel An. « L’économie chinoise a une forte résilience, un grand potentiel et une grande vitalité », a-t-il déclaré.

Keith Bradsher The New York Times

Mais cet optimisme est difficile à trouver dans le centre-ville de Guangzhou, le centre commercial du sud de la Chine. Près de trois ans de mesures « zéro COVID » ont écrasé les entreprises. Les rues sont bordées de magasins et d’ateliers fermés. Les murs sont recouverts non pas d’affiches de « recherche d’emploi », mais d’avis d’entrepreneurs mettant leur entreprise en vente. Les routes et les ruelles autrefois bondées de travailleurs migrants sont aujourd’hui pratiquement vides.

L’annulation par la Chine de ses restrictions liées à la COVID-19 au début du mois de décembre était censée aider des endroits comme Guangzhou. Mais l’approche chaotique a contribué à un tsunami d’infections qui a balayé la nation, submergeant les hôpitaux et les salons funéraires. Dans de nombreuses industries, les chauffeurs routiers et d’autres travailleurs sont rapidement tombés malades, ce qui a eu pour effet de réduire temporairement le personnel et de ralentir les activités.

Aujourd’hui, face à une épidémie imprévisible – et incontrôlée – et à l’incertitude financière, les gens et les entreprises dépensent avec prudence, ce qui laisse penser que le chemin de la reprise sera inégal et douloureux.

La Chine est également confrontée à des défis plus larges au-delà de ses frontières. L’économie mondiale ralentit, entraînée par une inflation élevée, une crise énergétique et des troubles géopolitiques. Alors que les consommateurs américains et européens resserrent leurs budgets, la Chine est de plus en plus confrontée au double choc de la baisse de la demande, tant sur son territoire qu’à l’étranger.

La faiblesse des dépenses réduit encore davantage les marges bénéficiaires déjà très faibles, voire inexistantes, de nombreuses petites entreprises privées qui font tourner l’économie chinoise.

À Guangzhou, Tony Tang, propriétaire d’un atelier du cinquième étage qui fabrique des vêtements pour femmes, a déclaré que ses ventes avaient chuté des deux tiers l’année dernière. La concurrence entre les petites usines en Chine et à l’étranger est féroce, ce qui a fait baisser le prix de gros qu’il peut demander pour une veste de femme sans marque de 14,00 $ US à 11,30 $ US pièce.

L’effectif de M. Tang est passé de 30 à 10 personnes, mais il ne manque pas de main-d’œuvre. Lorsqu’il a eu besoin d’un travailleur pour l’aider à coudre une commande, il est sorti au coin de la rue avec une pancarte en carton faite à la main et en a embauché un en quelques minutes, pour un sixième de moins qu’il y a un an.

Le problème, selon M. Tang, est le manque de commandes. Son atelier a « beaucoup de travailleurs, mais nous n’avons pas de travail à faire », a-t-il dit.

Contraction de l’activité des usines

L’activité des usines chinoises s’est encore contractée en décembre, les infections qui se propagent rapidement ayant immobilisé les travailleurs, bloqué les livraisons et freiné la demande, selon une enquête sur les fabricants publiée samedi par le gouvernement. Pour les industries de services comme les restaurants, la même enquête a révélé que les affaires étaient presque aussi mauvaises qu’au début de l’année 2020, lors du verrouillage quasi national qui a suivi la première épidémie de COVID-19 dans la ville de Wuhan. Les restaurants et autres commerces ont fermé le mois dernier, les clients restant chez eux pour éviter l’infection ou parce qu’ils étaient malades.

« L’épidémie a eu un grand impact sur la production et la demande des entreprises, sur la présence du personnel, ainsi que sur la logistique et la distribution », a déclaré le Bureau national des statistiques dans un communiqué qui accompagnait la publication des données de l’enquête.

Le secteur manufacturier avait déjà connu un déclin en novembre, lorsque de nombreuses villes et régions de Chine ont imposé des mesures de confinement aux habitants dans une tentative futile de contenir les épidémies. Les concessionnaires automobiles regorgent de voitures invendues. Les magasins n’ont guère besoin de commander davantage pour leurs rayons lorsqu’ils sont déjà pleins de marchandises invendues.

Mais alors que de nombreuses villes et provinces sont en proie à des épidémies mortelles qui ont réduit au silence des rues autrefois animées, dans d’autres endroits, des signes précurseurs montrent que l’activité économique reprend. Dans quelques villes du nord de la Chine comme Pékin, qui ont connu des épidémies généralisées qui ont depuis atteint leur paroxysme, les gens sortent à nouveau ces jours-ci.

Davantage de déplacements

La levée des règles de quarantaine a contribué à stimuler les ventes de billets d’avion à l’approche des vacances du Nouvel An lunaire, qui auront lieu à la fin du mois. La suppression des lourdes restrictions de la COVID-19, comme les tests PCR quotidiens sur les personnes et les marchandises importées, a permis aux entreprises et aux travailleurs de gagner du temps et de l’argent.

Xu Zeqiang, chauffeur de camion à Yangjiang, une ville du sud-est de la Chine qui est une plaque tournante de la production de couteaux et de ciseaux, a déclaré que son partenaire de conduite et lui pouvaient désormais effectuer un aller-retour de Yangjiang au port de Shenzhen, à 320 km de là, en une journée, au lieu de deux ou trois jours.

« Dans le passé, nous pouvions être arrêtés pour les résultats des tests PCR et les contrôles du code de la santé. Maintenant, ce n’est plus nécessaire, vous pouvez venir et repartir à tout moment », a-t-il affirmé.

De nombreux fabricants européens en Chine ont été contraints de fonctionner avec la moitié de leur personnel habituel pendant deux à trois semaines, ce qui a quelque peu affecté la production, a indiqué Klaus Zenkel, président de la section Chine du Sud de la chambre de commerce. En guise de précaution contre les blocages, de nombreuses entreprises avaient accumulé des pièces de rechange dans des entrepôts avant la vague de COVID-19 et se sont appuyées sur celles-ci pour continuer à fonctionner.

Mais pour économiser sur les coûts, quelques petits fournisseurs de composants spécifiques ont arrêté leurs activités plus tôt pour les vacances du Nouvel An lunaire, qui commencent le 21 janvier. « Tout le monde s’est débrouillé pour continuer d’une manière ou d’une autre, afin de limiter les dégâts au minimum », a précisé M. Zenkel.

Les dommages que le « zéro-COVID » a infligés à l’attrait autrefois imbattable de la Chine en tant que centre manufacturier pourraient être difficiles à réparer.

Les confinements et la fermeture des frontières ont ralenti ou perturbé les livraisons de marchandises et empêché de nombreuses entreprises d’envoyer des acheteurs dans les usines. Certains détaillants mondiaux, voyant un risque dans une dépendance excessive à l’égard de la Chine, se sont tournés vers d’autres pays pour s’approvisionner. Walmart, par exemple, prévoit porter ses importations en provenance d’Inde à 10 milliards US par an d’ici 2027.

Même les exportateurs chinois tentent de se diversifier.

À Yangjiang, Velong Enterprises, un fabricant chinois de couteaux, de thermomètres pour grillades et d’autres articles de cuisine destinés à Walmart, IKEA, Target, Carrefour et d’autres détaillants, étend ses activités au Cambodge, au Viêtnam et en Inde. Elle a réduit sa main-d’œuvre à Yangjiang de 1700 à 1200 par attrition et envisage des sites potentiels d’usines du Mexique à la Turquie, a déclaré Jacob Rothman, cofondateur et co-PDG.

Les entreprises comme Velong réalisent des économies lorsqu’elles s’aventurent à l’étranger. La société paie ses ouvriers au Cambodge moitié moins que ceux de Yangjiang.

Mais les atouts de la Chine en matière de prouesses industrielles et de main-d’œuvre, même au milieu d’une épidémie qui fait rage, sont difficiles à battre.

Le cinquième des ouvriers restants de l’usine Velong en Chine sont aujourd’hui en congé de maladie. Mais l’entreprise a pu éviter de manquer des livraisons en embauchant des travailleurs temporaires parmi le grand nombre de travailleurs de Yangjiang ayant une expérience de la fabrication de couteaux, a expliqué Iven Chen, l’autre cofondateur et co-PDG de l’entreprise.

Relancer la croissance

Le Parti communiste s’est engagé à stimuler la demande intérieure pour relancer la croissance. Mais il sera difficile de convaincre les gens de dépenser après trois années d’activité discontinue et de confinements punitifs. De nombreux travailleurs chinois cherchent maintenant à reconstituer leurs économies, alors même que les vacances du Nouvel An lunaire approchent, une période où les familles ont l’habitude de faire des folies.

« Les salaires globaux sont assez bas, on ne peut pas gagner beaucoup d’argent », a déclaré Gong Shuguang, un ouvrier de l’industrie du vêtement à Guangzhou qui prévoit de rester dans la ville pour les vacances au lieu de retourner dans sa ville natale dans la province du Sichuan pour une réunion de famille.

Il a perdu deux mois de salaire lors d’un blocage de la COVID-19 à l’automne.

« Je veux trouver un autre travail à faire, a-t-il affirmé à la fin du mois dernier. Je travaille ici depuis sept ou huit ans et cette année est la pire. »

