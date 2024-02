3 articles Santé

Lutte contre le cancer Un examen à 2500 $ qui sème le doute

Le cancer tue. Et fait peur. Une entreprise canadienne propose maintenant aux gens en pleine santé de passer – moyennant 2500 $ – un examen complet pour dépister des cancers et jusqu’à 500 autres pathologies. Une bonne idée ? La Presse explore les nouvelles avancées en matière de lutte contre la maladie, des plus prometteuses aux plus controversées.