L’organisme pancanadien de défense de la santé des enfants, Santé des enfants Canada, tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne les soins aux enfants et aux adolescents au pays. Il appelle le gouvernement fédéral à agir et à donner plus de financement aux provinces pour les aider.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Santé des enfants Canada regroupe des experts de la santé pédiatrique de partout au pays. Sur le conseil d’administration, on retrouve notamment des personnes provenant du CHU de Québec-Université Laval, du CHU Sainte-Justine et de l’Hôpital Shriners pour enfants du Canada, situé à Montréal.

Dans un rapport publié lundi, l’organisme dresse un portrait médiocre des soins prodigués aux enfants. Il indique que le Canada était classé en 2010 parmi les 10 meilleurs pays de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) pour ses résultats sur la santé des enfants. Or, la position du Canada a chuté à la trentième place sur 38 pays, selon le Bilan Innocenti 16 de l’UNICEF de 2020.

« Les organismes de soins de santé qui s’occupent des enfants et des jeunes font face à une demande de services sans précédent », souligne le rapport. De plus, la pénurie de personnel rend difficile de répondre à la demande d’une population croissante d’enfants et d’adolescents qui ont des besoins médicaux complexes.

« Les résultats en matière de santé des enfants au Canada se dégradent d’année en année. Nous avons l’obligation morale et financière d’agir pour inverser cette tendance, pour nos enfants et pour notre avenir collectif. C’est le moment ou jamais », a déclaré dans un communiqué Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale de Santé des enfants Canada.

L’organisme exhorte le gouvernement fédéral à faire de la santé et du bien-être des enfants une priorité au pays, notamment en créant un poste d’administrateur en chef de la santé des enfants et en lançant une stratégie nationale pour l’enfance. Il recommande également à Ottawa de réserver des enveloppes budgétaires protégées pour que les provinces et les territoires renforcent leurs systèmes de santé pédiatriques dans tout le continuum des soins, y compris dans la recherche.

