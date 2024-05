Le Canada traverse une crise des soins aux enfants, prévient le rapport d’un organisme

L’organisme pancanadien de défense de la santé des enfants, Santé des enfants Canada, tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne les soins aux enfants et aux adolescents au pays. Il appelle le gouvernement fédéral à agir et à donner plus de financement aux provinces pour les aider.