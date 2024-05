Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP) a mis à jour ce jeudi ses recommandations vis-à-vis du dépistage du cancer du sein. Il maintient qu’un dépistage systématique du cancer avant 50 ans n’est pas nécessaire.

Chloé Bourquin La Presse

Le GECSSP recommande de réaliser un dépistage systématique tous les 2 à 3 ans, chez les femmes de 50 à 74 ans.

Pour les femmes de 40 à 49 ans, c’est un « choix personnel », dit-il. Si elles souhaitent réaliser un dépistage, elles peuvent en parler avec leur médecin, qui doit leur fournir toutes les informations à ce sujet concernant leur tranche d’âge. Si elles souhaitent toujours un dépistage même après cette discussion, elles doivent alors avoir accès à une mammographie.

Ces recommandations ne concernent que les femmes ne présentant pas un risque élevé de développer un cancer du sein, comme les cas d’antécédents familiaux.

Une décision à contre-courant ?

Cette décision va cependant à contre-courant de celle prise par la U. S. Preventive Services Task Force (USPSTF) fin avril, qui a abaissé l’âge du dépistage recommandé à 40 ans. Plusieurs provinces et territoires canadiens offrent aussi le dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans, comme la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon.

Jennie Dale, cofondatrice et directrice exécutive de Seins Denses Canada, un organisme sans but lucratif qui lutte contre le cancer du sein, qualifie cette décision du GECSSP de « dangereuse et nuisible » pour la population. Elle l’exhorte à revenir sur sa décision et à « utiliser la science et les technologies modernes pour sauver des vies. »

La Société canadienne du cancer (SCC) demande, elle aussi, un abaissement de l’âge recommandé pour le dépistage.

« Nous devons écouter les personnes atteintes qui ont clairement affirmé qu’elles ne se sentaient pas représentées par les lignes directrices », soutient Sandra Krueckl, vice-présidente principale de Mission, information et services de soutien de la SCC. « Elles ont fait part de leurs frustrations de devoir se battre pour être incluses dans le dépistage, de dépendre des professionnels de la santé pour avoir accès à celui-ci, et du manque de clarté entourant le moment où elles devraient passer un test de dépistage. »

Une plus forte incidence chez moins de 50 ans

Les données montrent en effet qu’environ 13 % des cas de cancer du sein au Canada surviennent chez des femmes de 40 à 49 ans, et l’on voit une augmentation du nombre de cas précoces de cancer du sein chez les Canadiennes ces dernières décennies. Mais selon les modélisations du GECSSP, si l’on dépistait systématiquement 1000 femmes sur une période de 10 ans (entre 40 et 49 ans), moins d’une vie serait sauvée. En revanche, 368 imageries additionnelles seraient réalisées, de même que 55 biopsies, et ce, sans qu’un cancer ne soit finalement détecté.

« Ce n’est pas parce que l’on a plus de cancers qu’il faut dépister plus. Il faut surtout se demander pourquoi on en a plus », affirme la Dre Guylaine Thériault, présidente du Groupe de travail sur le cancer du sein, lors d’un point de presse à ce sujet.

Des données lacunaires

Le GECSSP affirme qu’il s’est basé sur une étude exhaustive de la littérature pour prendre sa décision. Il souligne cependant qu’il manque de données concernant notamment le stade auquel un cancer du sein est détecté, ou la qualité de vie des patientes, qui pourraient subir un traitement plus lourd lorsque leur cancer est détecté à 50 ans plutôt que quelques années auparavant.

« On aurait vraiment aimé trouver des données là-dessus », déplore la Dre Guylaine Thériault.

De plus, selon les études rassemblées par le GECSSP, les femmes de 40 à 49 ans trouvent généralement que les préjudices l’emportent sur les bénéfices, contrairement aux femmes de 50 ans et plus. Il reconnaît cependant que ces données présentent de la variabilité, et qu’il ne dispose pas « d’informations pour les populations ethniques diverses ».

Or, les femmes noires sont plus souvent atteintes de cancers du sein agressifs et présentent un taux de mortalité plus élevé pour la tranche d’âge de 40 à 49 ans. Les femmes d’origine arabe et des Philippines sont quant à elles plus susceptibles de développer un cancer du sein entre 40 et 59 ans que les femmes blanches.

Le GECSSP appelle donc à mener plus de recherches sur ces points en particulier.

Il mentionne aussi que beaucoup de femmes n’ont pas nécessairement accès à un médecin de famille. Il invite la population à se renseigner à propos des bénéfices et des préjudices du dépistage du cancer du sein selon sa tranche d’âge.

Ces recommandations sont provisoires. Pendant une période d’au moins 6 semaines, le GECSSP se tient à la disposition des personnes qui souhaitent lui communiquer des rétroactions vis-à-vis de celles-ci.