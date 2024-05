Une large coalition d’organismes s’apprête à entamer une semaine nationale d’actions contre la réforme du système de santé du ministre Christian Dubé et, de façon plus large, la privatisation des soins de santé et des services sociaux.

« Le gouvernement du Québec fait fausse route en disant que le privé est la solution aux problèmes d’accessibilité au réseau public, alors qu’on sait très bien qu’il en est plutôt la cause ! », mentionne la Coalition solidarité santé, dans un communiqué.

Des activités auront ainsi lieu cette semaine « dans presque toutes les régions du Québec » avec pour but de rencontrer les citoyens et de les informer, indique sa co-coordonnatrice, Geneviève Lamarche.

Elles consisteront notamment en des manifestations, des kiosques d’information et de la distribution des tracts. « Il s’agit d’actions de visibilités pour montrer qu’il y a des visions divergentes. Il faut faire connaître à la population ces enjeux, que ce ne soit pas juste géré par les gens qui les connaissent déjà », explique Geneviève Lamarche.

Selon elle, les citoyens saisissent mal les effets de la place grandissante du secteur privé en santé qu’ils perçoivent plutôt comme la seule solution aux délais grandissants d’accès aux services.

« On rassure la population en lui disant qu’elle n’aura rien à payer, car ce sera couvert par la carte d’assurance-maladie, mais au final, ce sont les Québécois.e.s qui, collectivement par le biais de leurs impôts, assumeront des coûts beaucoup plus élevés en santé afin de couvrir la portion importante de profits inhérente à la médecine privée », affirme-t-on.

La Coalition donne notamment en exemple les contrats octroyés à des agences privées de placement de personnel que le gouvernement a dû au moyen d’une loi « pour contrer leurs effets délétères désorganisant le réseau ».

« Il y a des solutions qui ne sont pas d’aller au privé et, si on ne se mobilise pas, le gouvernement va faire ce qu’il veut », martèle Geneviève Larmarche.

Selon la Coalition, l’amélioration de l’accès aux soins doit plutôt passer par une « valorisation du réseau public et de son personnel ».

La réforme du système de santé québécois entamé par le ministre Christian Dubé s’est déjà mise en branle avec l’adoption du projet de loi 15, une pièce législative imposante qui instaurait notamment une nouvelle agence, Santé Québec.