L’urgence de Val-des-Sources restera finalement ouverte de soir et de nuit

(Montréal) Les habitants de la région de Val-des-Sources, en Estrie, n’auront finalement pas à s’inquiéter de la fermeture de l’urgence de l’hôpital de la ville. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a annoncé jeudi que les opérations de l’urgence demeureront finalement opérationnelles 24 heures sur 24.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Dans un communiqué, on indique qu’un médecin provenant d’une autre région sera présent les soirs et les nuits du 20 juillet au 23 juillet, période où il était initialement prévu que l’urgence soit fermée entre 18 h et 9 h le lendemain.

On indiquait vendredi dernier que cette fermeture temporaire était due à un manque de personnel. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS avait justifié que « malgré toutes les démarches effectuées et tous les efforts déployés » les quarts de travail de soir et de nuit n’avaient pas été comblés pour les médecins.

Il avait ajouté que d’autres fermetures de nuit étaient possibles d’ici la fin de l’été. Jeudi, les équipes du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et du ministère de la Santé et des Services sociaux ont dit travailler ensemble pour combler les besoins en effectifs médicaux pour d’autres périodes critiques en août et en septembre.

Les autorités assurent que si une fermeture temporaire s’avérait nécessaire, tout le nécessaire sera mis en œuvre pour diminuer au maximum les impacts sur la population.

Même si l’urgence de l’hôpital Val-des-Sources demeura ouverte, les gens de la région sont invités à se présenter à l’urgence uniquement pour des cas qui nécessitent une attention immédiate, comme des problèmes respiratoires, de fortes douleurs à l’abdomen ou à la poitrine, un trauma majeur ou une perte de sang abondante.

Pour les besoins non urgents, le service Info-Santé 811 et le guichet d’accès à la première ligne sont des options à la disposition de la population.

