Par manque de personnel, les urgences de l’hôpital de Val-des-Sources, situé en Estrie, seront fermées de soir et de nuit pendant trois jours, du 20 juillet au 23 juillet.

La Presse Canadienne

Le CIUSSS de l’Estrie–CHUS en a fait l’annonce vendredi par voie de communiqué. Il affirme que cette fermeture est temporaire et qu’elle est due à un manque de médecin pour combler les horaires d’été. Il ajoute que d’autres fermetures de nuit sont possibles d’ici la fin de l’été.

Plus précisément, les urgences de l’hôpital de Val-des-Sources seront ouvertes entre 9 h et 18 h, du 20 juillet au 23 juillet 2024. « Malgré toutes les démarches effectuées et tous les efforts déployés, les quarts de travail de soir et de nuit pour les médecins n’ont pas été comblés », justifie le CIUSSS de l’Estrie–CHUS.

Après 18 h et jusqu’au lendemain 9 h, la population doit se rendre dans d’autres urgences. L’hôpital Fleurimont, à Sherbrooke, est situé à une cinquantaine de kilomètres de l’hôpital de Val-des-Sources et le Centre hospitalier de Memphrémagog, à Magog, s’y trouve à 75 km.

Le CIUSSS de l’Estrie–CHUS a indiqué que des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de la population. Les gens peuvent se présenter aux urgences uniquement pour des cas qui nécessitent une attention immédiate, tels que des problèmes respiratoires, de fortes douleurs à l’abdomen ou à la poitrine, un trauma majeur ou une perte de sang abondante.

Le service des urgences de l’hôpital de Val-des-Sources poursuivra ses activités normales lorsque les vacances estivales prendront fin.