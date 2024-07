Le CHSLD Argyle de Saint-Lambert en avril 2020, alors que la COVID-19 sévissait et que l’armée avait dû intervenir.

Trois installations du CHSLD Argyle seront à partir de mardi soumises à une administration provisoire, a annoncé la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger. Le ministère indique que l’institution avait des problèmes de salubrité et de courtoisie envers les résidants.

Les standards établis par Québec n’ont « pas été atteints », a indiqué Léa Fortin, attachée de presse de la ministre Sonia Bélanger. Le ministère demandait à l’institution de respecter des normes et de maintenir le niveau de service suffisant. « L’administration en place n’a pas été en mesure d’atteindre et de maintenir différents standards attendus », lit-on dans un communiqué de presse publié mardi.

Mme Fortin fait état d’un « manque d’hygiène de base », et d’un « manque de courtoisie et de communication » de la part du personnel du centre d’hébergement.

Le ministère offrait de l’accompagnement au CHSLD pour atteindre ses normes. « Ça n’a pas fonctionné », a indiqué l’attachée de presse. Elle souligne qu’il n’y avait « pas de pérennité » dans les mesures prises par l’institution. La situation est qualifiée de « préoccupante » par la ministre Sonia Bélanger.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger

Les installations du CHSLD situées à Saint-Lambert et à Longueuil seront gérées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et de la Montérégie Centre.

L’institution de Pointe-Claire, à Montréal, sera administrée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Le centre d’hébergement sera sous la gestion de Québec pendant 180 jours, mais cette période pourrait être prolongée. Mme Fortin indique que le ministère intervient lorsqu’il juge que « les besoins des résidants ne sont pas répondus ».

En 2021, Le Devoir publiait une enquête sur le CHSLD Argyle situé à Saint-Lambert. Le quotidien révélait que des résidants, proches et employés, constataient des problèmes « récurrents » de salubrité et d’hygiène.

« Le gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé, la sécurité et le bien-être des usagers et usagères […] L’administration provisoire est une mesure qui a fait ses preuves et qui nous permet de redresser des situations problématiques. Nous suivrons de près les efforts déployés au cours des prochains mois », a indiqué la ministre par communiqué de presse.

L’administration provisoire d’un CHSLD non conventionné est possible depuis 2022. Selon le communiqué du ministère, c’est un « levier important » pour « assurer la qualité des services et des soins dans ces milieux ».

Avec La Presse Canadienne