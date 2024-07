(Montréal) La FIQ constate « l’impasse » dans ses négociations avec Québec. Elle envisage de recourir de nouveau à des moyens de pression plus lourds, incluant la grève, dès le mois de septembre.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, a tenu cette semaine un conseil fédéral extraordinaire pour faire le point sur sa négociation.

Les discussions avaient repris avec le gouvernement du Québec, après que les membres de la FIQ eurent rejeté à 61 % l’entente de principe qui était intervenue quant au renouvellement de la convention collective.

Or, « on est arrivé dans une impasse ; on est arrivé au bout des discussions », a confié en entrevue vendredi Jérôme Rousseau, vice-président de la FIQ et coresponsable de la négociation.

La FIQ dispose déjà d’un mandat de grève. Ses membres avaient débrayé durant quelques jours en novembre et décembre 2023.

Le même mandat de grève pourrait donc être réactivé dès la rentrée de septembre, a prévenu M. Rousseau.

« Oui, le mandat de grève est encore là. On n’hésitera pas à l’utiliser. Évidemment, on souhaite y aller en progression, mais une progression somme toute assez rapide. Nos membres sont prêts ; c’est ce qu’on entend sur le terrain », conclut-il.