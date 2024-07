Le gynécologue Mihnea Gangal a réalisé plus d’une centaine de chirurgies utérines avec la technique vNotes.

Chaque année au Québec, plus de 7000 femmes se font retirer l’utérus en raison de cancer, de fibromes ou de saignements anormaux. Ce type d’opération peut demander un long rétablissement, mais une nouvelle approche causant moins de douleurs et de complications se répand dans la province, grâce à un médecin de l’hôpital Notre-Dame, à Montréal.

Ce qu’il faut savoir Une nouvelle technique, appelée vNotes, combine les avantages des différentes approches existantes en matière de chirurgie utérine. Cette approche entraîne moins de douleurs, des complications moins fréquentes et une durée de séjour à l’hôpital plus courte, selon des études. L’hôpital Notre-Dame est l’un des premiers centres hospitaliers au Canada à y avoir recours régulièrement.

Martine Malepart a souffert de saignements vaginaux abondants pendant près d’un an et demi. « Il fallait que j’apporte du linge de rechange constamment. J’étais dans l’autobus et j’avais tout le temps peur de me tacher », raconte la femme de 47 ans.

Elle éprouvait également d’importantes douleurs au ventre. Ses symptômes étaient causés par un kyste de 8 cm sur l’ovaire et un utérus aminci. Elle a tenté la médication à quelques reprises, sans succès.

Quand le Dr Mihnea Gangal, gynécologue à l’hôpital Notre-Dame, lui a proposé de lui faire retirer complètement l’utérus sans recourir à des incisions abdominales, elle n’a pas hésité une seconde. « J’étais tellement contente de savoir que je n’allais plus avoir à endurer ça. »

Martine Malepart est l’une des premières patientes au Québec à s’être fait retirer l’utérus avec la technique appelée vNotes. L’intervention a eu lieu en novembre dernier.

« Quand je me suis réveillée, j’étais sûre que je n’avais pas été opérée. Je me sentais bien. Je pensais que le médecin allait m’annoncer que l’opération n’avait pas eu lieu », se remémore-t-elle. Elle a eu son congé de l’hôpital la journée même, et ses saignements ont rapidement cessé.

Moins de douleurs et de complications

En 2023, 7244 femmes se sont fait retirer l’utérus, selon les chiffres de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). « Il y a certaines maladies que l’on ne peut pas mieux traiter qu’en enlevant l’utérus, ça peut être des fibromes ou des saignements qui ne se contrôlent pas avec la médication », explique le Dr Gangal.

Le retrait de l’utérus par le vagin sans incisions abdominales, soit l’hystérectomie vaginale, est l’approche recommandée lorsqu’elle est réalisable.

Or, cette technique n’est possible qu’en cas de « prolapsus », soit lorsque les organes du bassin descendent vers l’entrée du vagin.

Lorsque l’utérus n’est pas descendu ou lorsqu’il est trop volumineux, les gynécologues peuvent opter pour l’intervention laparoscopique qui permet, par de petites ouvertures de la paroi de l’abdomen, d’observer l’intérieur du corps à l’aide d’une caméra et d’y retirer l’utérus.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Selon le Dr Gangal, il faut opérer entre 10 et 15 patientes avant d’être à l’aise avec la technique

La nouvelle technique vNotes combine les avantages des opérations vaginale et laparoscopique. Cette approche ne nécessite pas d’incisions abdominales, puisque l’intervention est entièrement réalisée par voie vaginale grâce à une caméra et à un dispositif donnant accès à l’utérus et aux ovaires.

Des études suggèrent que les patientes ont moins de douleurs, des complications moins fréquentes et une durée de séjour à l’hôpital plus courte.

Une centaine d’opérations

Le gynécologue Mihnea Gangal a découvert cette approche pour la première fois lors d’un congrès international en 2021. Elle était déjà implantée dans plusieurs pays, dont la Chine, la Belgique et les États-Unis.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Dr Mihnea Gangal

Je me suis dit : c’est tellement efficace et bénéfique pour le patient qu’il n’y a pas de raison de ne pas se faire former pour ça. Le Dr Mihnea Gangal

Seuls certains cas très complexes liés notamment à des cancers ou à l’endométriose ne sont pas admissibles.

Après avoir suivi une formation aux États-Unis, le Dr Gangal a réalisé ses premières opérations pendant la pandémie. Il en a maintenant fait une centaine. « J’ai beaucoup de demandes de patientes pour cette chirurgie-là », dit-il. Il ne peut pas toutes les accepter, son délai d’attente étant déjà d’un an et demi.

L’hôpital Notre-Dame est l’un des premiers centres hospitaliers au Canada à avoir recours à cette approche régulièrement.

S’entraîner des dizaines de fois

Au deuxième étage de l’hôpital Notre-Dame, des modèles anatomiques colorés conçus par le Dr Gangal sont déposés sur une longue table de travail. C’est avec ce matériel que le spécialiste enseigne la nouvelle approche aux gynécologues provenant de différents hôpitaux au Québec.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Dr Gangal utilise des modèles anatomiques pour enseigner la technique vNotes à d’autres gynécologues.

Chaque modèle correspond à une étape de l’intervention. « Il faut faire environ de 30 à 40 répétitions du même geste pour devenir compétent », dit le Dr Gangal. L’atelier dure une demi-journée.

Lorsque les gynécologues se sont entraînés sur les modèles de simulation, il les accompagne lors de leurs premières opérations. « La plupart de mes collègues pensent que ça va être facile, mais il y a de l’apprentissage et c’est relativement difficile. » Si nécessaire, il peut terminer lui-même l’opération. Il faut opérer entre 10 et 15 patientes avant d’être à l’aise avec la technique, note-t-il.

Dans les derniers mois, il s’est rendu à Québec, à Gatineau et à Sorel pour offrir du mentorat. Son souhait : que la technique se répande partout dans la province.