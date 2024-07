2 articles Santé

Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies À l’urgence des jeunes en détresse

Chaque année, des milliers d’enfants et d’adolescents sont hospitalisés pour des problèmes de santé mentale au Québec. Et si un établissement est particulièrement concerné, c’est l’hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à Montréal, qui reçoit tout près du tiers de ces jeunes patients. La Presse a pu faire une incursion inédite dans le plus grand département de pédopsychiatrie du Québec.