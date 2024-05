(Québec) Après la nomination de Geneviève Biron à la tête de Santé Québec, Christian Dubé nomme une autre « top gun du privé », la femme d’affaires Christiane Germain, à la présidence du conseil d’administration. Régine Laurent, Diane Lamarre, Stanley Vollant et Lise Verreault trouvent également une place autour de la table.

Le gouvernement Legault poursuit la mise sur pied de Santé Québec, la nouvelle agence qui sera responsable de la gestion des opérations du réseau de la santé et des services sociaux, en annonçant la composition du premier conseil d’administration. Le conseil des ministres a donné le feu vert aux nominations, mercredi.

C’est Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente du Groupe Germain qui est derrière la chaîne d’hôtels Le Germain, qui prend la présidence. « Groupe Germain inc. est une entreprise familiale dont la qualité du service à la clientèle et la valorisation du personnel sont au cœur de sa mission, en mettant de l’avant une approche humaine et innovante », fait-on valoir dans un communiqué envoyé en fin de journée mercredi.

Mme Germain a été directement sollicitée pour occuper la fonction, nous a-t-on indiqué.

« Mme Germain souhaite ainsi mettre à contribution son expérience et son expertise afin que les Québécois et Québécoises soient fiers de leur réseau de santé et de services sociaux et de leur expérience lorsqu’ils reçoivent des soins et services. La vision de Mme Germain est complémentaire à celle de Mme Biron, dont la priorité est d’améliorer l’accès aux services pour la population québécoise », écrit-on.

L’ancienne présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, est aussi nommée. On compte aussi sur la présence du chirurgien innu Stanley Vollant qui est actuellement médecin-conseil pour la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le chirurgien innu Stanley Vollant

Québec recrute également Lise Verreault, une actrice de l’ombre qui a occupé plusieurs postes d’importance dans le réseau de la santé, dont celui de sous-ministre. Elle a souvent été appelée en renfort en période de crise, notamment lors de la mort de Joyce Echaquan.

L’ex-présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec et ex-députée péquiste, Diane Lamarre, siège également sur le conseil d’administration, tout comme le médecin spécialiste en gériatrie, le Dr David Lussier, qui a notamment fait partie du comité pour mieux prévenir le déconditionnement des aînés, créé par Marguerite Blais pendant la pandémie en 2020.

Plus de 600 candidats avaient soumis leur CV pour être sur le conseil d’administration de Santé Québec.

Santé Québec fait partie des sociétés d’État de niveau 1 et la rémunération annuelle des membres du conseil d’administration est de 21 200 $, indique le Secrétariat aux emplois supérieurs.