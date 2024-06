Le gouvernement québécois et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) sont arrivés à une entente sur le guichet d’accès à la première ligne (GAP).

Les détails de la nouvelle entente, annoncée en fin de journée jeudi, ne sont pas encore connus. La FMOQ les partagera avec ses membres vendredi midi.

« Les avancées que nous avons réalisées avec l’entente passerelle pour le GAP vont permettre de conserver certains principes importants, comme l’inscription collective, tout en facilitant un meilleur accès », a affirmé le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé dans une déclaration écrite.

Les patients inscrits à un groupe de médecins de famille peuvent donc « être rassurés », selon la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel. Cette entente « permettra de maintenir la prise en charge de plus de 900 000 patients et de s’assurer qu’ils soient vus ». « Le travail n’est pas terminé, dit-elle dans une déclaration écrite. Maintenant, nous consacrerons notre énergie à négocier le renouvellement de l’entente-cadre. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, a pour sa part qualifié l’entente de « positive » pour les patients orphelins et pris en charge collectivement qui doivent passer par le triage du GAP pour obtenir un rendez-vous médical.

« On aurait souhaité que l’entente antérieure se poursuive, a-t-il dit en entrevue à La Presse. Pour la population, pour l’organisation des services, on est heureux. Mais il y a toujours des enjeux auxquels on fait face. »

Et la prime de 120 $ ?

La fameuse prime de 120 $ était au cœur des négociations entre Québec et la FMOQ. Jusqu’au 1er juin dernier, les médecins de famille avaient droit à un montant de 120 $ lorsqu’ils voyaient un patient orphelin ou pris en charge collectivement lors d’une consultation offerte par le biais du GAP.

La prime demeurera-t-elle ? Le Dr Amyot n’a pas voulu répondre à cette question « par respect pour ses membres » qui n’ont pas encore été informés à ce sujet.

Lors d’un point de presse en après-midi, le président de la FMOQ a indiqué qu’une baisse du montant de 120 $ faisait « partie des discussions en cours ». Cette prime a servi à « embaucher du personnel, louer des locaux pour pouvoir accueillir davantage de patients », a-t-il rappelé.

En entrevue à La Presse, le Dr Amyot s’est dit « déçu » de certains éléments de la nouvelle entente-passerelle. L’entente précédente bonifiait la rémunération de médecins pratiquant dans des secteurs comme les CHSLD et les soins à domicile. « Pour ne pas que les médecins qui œuvrent en CHSLD disent, je vais aller faire du GAP, on avait équilibré la rémunération, explique-t-il. Ce volet n’a pas été priorisé par le gouvernement. » Leur bonification disparaît et sera rediscutée lors des négociations de l’entente-cadre.

Des patients qui en payent le prix

Bien des patients attendaient l’issue de ces négociations. Depuis le 1er juin, le nombre de rendez-vous médicaux offerts par le biais du GAP a chuté drastiquement. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 5841 consultations médicales étaient disponibles au GAP en date du 6 juin pour la semaine du 15. Québec en dénombre habituellement entre 18 000 et 23 000 par semaine.

Selon des regroupements d’urgentologues, davantage de Québécois sans médecin de famille se rendaient dernièrement aux urgences de certains hôpitaux, faute d’obtenir un rendez-vous médical au GAP.

En mêlée de presse au Palais des congrès de Montréal jeudi matin, le ministre Christian Dubé a reconnu qu’« en ce moment, l’urgence, c’est malheureusement l’alternative qui est prise par plusieurs ». « Mais quand on appelle au GAP, les gens peuvent être référés à un pharmacien – vous avez vu comment on a étendu les services –, ils peuvent aller dans un CLSC où une infirmière praticienne spécialisée peut aussi les prendre en charge », a-t-il indiqué.

Après la conclusion de l’entente-passerelle, le cabinet du ministre Dubé a remercié les médecins de famille qui ont continué de voir des patients du GAP pendant les négociations.