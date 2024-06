Les milieux de vie collectifs pour aînés sont majoritairement situés dans des îlots de chaleur, loin des commerces essentiels, des transports en commun et dans des environnements bruyants. C’est le portrait que dresse la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal.

Îlots de chaleur

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Près des trois quarts des logements pour aînés en milieu collectif se situent en plein îlot de chaleur.

Les aînés peuvent être plus vulnérables lors des vagues de chaleur. Pourtant, 73 % des logements pour aînés en milieu collectif se situent en plein îlot de chaleur. « Le fait de vivre dans un îlot de chaleur, c’est un risque qui s’ajoute pour des aînés, car ça pose un risque à la santé, surtout si on ne dispose pas de climatiseur », explique la coauteure du portrait effectué par la Santé publique, Sophie Goudreau. La DRSP montre que 77 % des résidences pour aînés (RPA) à but lucratif se retrouvent en plein îlot de chaleur, contre 66 % des logements en habitation à loyer modique (HLM).

Consultez le portrait dressé par la DRSP de Montréal

Loin des commerces essentiels

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE L’accès à des commerces essentiels tels que l’épicerie, la pharmacie ou encore la banque peut s’avérer difficile.

Pour les aînés vivant dans ce type de logement, l’accès à des commerces essentiels tels que l’épicerie, la pharmacie ou encore la banque peut s’avérer difficile. Plus de la moitié des milieux de vie collectifs pour aînés se situe à plus de 500 m de ces commerces. Pour la coauteure du portrait Marie-Chantal Gélinas, cela limite la participation sociale des aînés, alors qu’elle est essentielle à leur santé et qu’elle influe sur l’espérance de vie. Selon elle, bien que pratique, la présence d’un commerce au sein même de certaines (RPA) ne fait qu’accentuer l’isolement des aînés.

Faible accès au transport collectif

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La desserte en transport collectif est souvent bien maigre près des logements pour aînés en milieu collectif.

Les personnes aînées présentent souvent des problèmes de locomotion, en plus d’avoir perdu la possibilité de conduire. Malheureusement, près de la moitié des logements (42 %) est à une distance supérieure à 500 m du transport collectif. « C’est vraiment important d’avoir ce service-là pour subvenir à ses besoins de base, d’être inclus dans la société et pour pouvoir se déplacer, explique Sophie Goudreau. Il y a un moment où les aînés perdent leur permis de conduire et d’autres n’ont jamais conduit […], c’est donc un service essentiel. » L’absence de transport collectif à proximité vient également détériorer la participation sociale des aînés.

Près des autoroutes

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Au total, 16 % des logements pour aînés en milieu collectif se trouvent à moins de 300 m d’une autoroute.

Ces logements peuvent parfois se retrouver à proximité d’une source de nuisance, où la pollution de l’air est plus importante. Au total, 16 % des logements se trouvent à moins de 300 m d’une autoroute. « Le fait d’installer de nouvelles résidences dans des endroits proches des nuisances [sonores], ça peut avoir des impacts sur la santé, explique Sophie Goudreau. Elles peuvent même provoquer, au fil du temps, des problèmes cardiaques. » Elle rappelle que le bruit environnemental est désormais reconnu par l’Organisation mondiale de la santé comme une nuisance qui peut avoir une incidence sur la santé.

Pire pour les RPA à but lucratif

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les RPA à but lucratif se révèlent être les moins bien situées des différents milieux de vie collectifs pour aînés.

Les données de la DRSP mettent en évidence des enjeux propres aux RPA à but lucratif. Elles se révèlent être les moins bien situées des différents milieux de vie collectifs pour aînés. Près de la moitié d’entre elles se trouvent à plus de 500 m du transport collectif, et plus de 60 % sont à une distance significative de commerces essentiels. Parmi les différents types de logements en milieu collectif pour aînés, les RPA à but lucratif sont aussi les plus nombreuses à être situées dans une zone de nuisances sonores et où la pollution de l’air est plus importante.