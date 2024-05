(Québec) Plongé dans une controverse, le CISSS de la Côte-Nord rétorque qu’il s’est appuyé sur une circulaire ministérielle pour imposer des pénalités financières aux patients qui refuseraient un éventuel transfert dans un CHSLD ailleurs dans la région. Ce scénario ne s’est d’ailleurs pas concrétisé.

Le ministre Christian Dubé a fortement réagi jeudi après avoir été informé que le CISSS de la Côte-Nord avait mis en place un protocole qui aurait pu mener jusqu’à l’expulsion d’un patient – dont le niveau de soins le permet – si ce dernier n’acceptait pas d’être transféré dans un CHSLD ailleurs sur le territoire, ou même à l’extérieur de la région. Si l’usager décidait de rester, il aurait à payer des frais d’hébergement.

« J’ai été informé ce matin d’une situation, je pense que le mot est encore plus fort qu’inacceptable », s’est indigné le ministre de la Santé, qui s’est adressé à la presse parlementaire avec la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

L’affaire a d’abord été rapportée par l’animateur Paul Arcand, du FM 98,5.

« Ce que j’ai compris, c’est que même si la situation est excessivement difficile sur la Côte-Nord, il y a des patients à qui on a indiqué que s’ils n’acceptaient pas le transfert, on allait les obliger à le faire, et qu’il y aurait aussi des pénalités », a expliqué M. Dubé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Santé, Christian Dubé

Quand j’ai appris ça, j’ai immédiatement contacté mon sous-ministre [Daniel Paré] qui a parlé à la PDG pour lui dire de cesser cette pratique-là. Christian Dubé, ministre de la Santé

Selon nos informations, Daniel Paré a communiqué avec Manon Asselin, en soirée mercredi.

Ce n’est qu’après le point de presse du ministre que le cabinet a indiqué qu’il venait d’apprendre qu’« aucune personne n’a été touchée » et que la directive « n’a pas été appliquée » sur la Côte-Nord.

De son côté, le CISSS rétorque qu’il s’appuie sur une circulaire ministérielle pour établir les frais relatifs à l’hébergement d’une personne qui refuserait un transfert.

« Une fois l’évaluation de leur condition faite afin de déterminer quel hébergement est le mieux adapté à leurs besoins, les usagers [qui occupent un lit sans avoir besoin de soins actifs] peuvent continuer d’être hébergés temporairement à l’hôpital moyennant les frais qui s’appliquent en fonction de la circulaire ministérielle », écrit l’établissement dans un courriel à La Presse.

Par ailleurs, il est écrit noir sur blanc dans le Cadre de référence provincial du mécanisme d’accès à l’hébergement en centre d’hébergement et de soins de longue durée du ministère de la Santé et des Services sociaux que « si une impasse subsiste, l’établissement peut consulter ses conseillers juridiques pour déterminer quelles sont les options existantes pour choisir la solution la plus appropriée ».

Or, le cabinet du ministre rejette totalement « cette interprétation » des directives. « Christian Dubé réitère qu’il ne tolère pas que la “circulaire” en question soit appliquée de cette façon dans le contexte où la Côte-Nord vit une situation criante de manque de main-d’œuvre.

« Ce formulaire administratif ne doit en aucun cas être utilisé ni pour la facturation aux usagers, ni pour la possibilité d’injonction d’un usager dans le contexte actuel. Il ne doit y avoir aucune interprétation ni exception », écrit-on. Un « rappel » sera fait auprès de la PDG, a ajouté le cabinet.

PHOTO JEAN GOUPIL, ARCHIVES LA PRESSE L’hôpital de Sept-Îles

Une trajectoire temporaire

Le document préparé par le CISSS de la Côte-Nord est une procédure d’exception transmise aux médecins dans le contexte où la pénurie de personnel et la fin du recours aux agences de placement provoquent des diminutions de service, a-t-on plaidé. Il y a deux semaines, le transfert de 40 patients de Sept-Îles et Baie-Comeau à l’extérieur de la région a été évité de justesse.

La procédure, consultée par La Presse, établit une trajectoire temporaire de soins pour les usagers puisque des unités de débordement seront fermées par manque d’employés. On explique que l’usager doit être informé s’il risque d’être visé par un transfert lorsque la capacité maximale de l’unité est atteinte.

Une série de critères, comme l’état clinique et le niveau de soins requis, sont alors considérés pour qu’un usager fasse l’objet d’une telle mesure. S’il consent au transfert dans un autre CHSLD de la région ou à l’extérieur, l’usager est alors « accompagné dans les démarches », écrit-on. En cas de premier refus, les gestionnaires doivent alors rencontrer l’usager et ses proches aidants.

C’est seulement si le refus persiste que « l’usager sera informé par écrit par le service juridique qu’une démarche judiciaire pourrait être entreprise contre celui-ci ». Il devra alors quitter immédiatement l’établissement ou payer pour les journées d’occupation non autorisées.

L’équipe volante à compter du 21 juin

Les premières infirmières et les premiers préposés aux bénéficiaires qui composeront la nouvelle équipe volante publique pourront s’envoler pour la Côte-Nord dès le 21 juin. Quelque 500 volontaires ont levé la main pour aller prêter main-forte dans les régions où il manque de personnel. Les postes devaient être affichés dès jeudi. L’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais seront aussi priorisés. Cette nouvelle équipe – qui ressemble à une agence publique de main-d’œuvre – a été rendue possible grâce au renouvellement des conventions collectives des syndiqués de la CSN et de la FTQ. La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) ne fait d’ailleurs pas partie de l’entente. Dans les nouveaux contrats de travail, Québec a négocié des clauses permettant la mobilité de la main-d’œuvre.