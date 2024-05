Pas moins de cent mesures : c’est ce que promet le plan de la ministre Sonia Bélanger pour se préparer au vieillissement de la population, obtenu par La Presse. On y annonce entre autres une augmentation des services en soutien à domicile, des projets de transport collectif pour faciliter le déplacement des aînés et la construction de logements abordables.

Lutter contre l’âgisme

« On est dans une société où il y a de l’âgisme et il faut contrer ça. C’est pour ça qu’on s’est doté d’une stratégie gouvernementale qu’on appelle “La fierté de vieillir” », a déclaré à La Presse la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger. Le plan d’action gouvernemental 2024-2029 comprend une série de mesures, notamment le déploiement d’une stratégie de communication pour promouvoir une image positive du vieillissement et des personnes aînées au Québec. Les intervenants œuvrant auprès des personnes aînées seront également formés à reconnaître l’âgisme. La ministre Bélanger souhaite changer le regard de la population sur la vieillesse. « Si on demande à [une personne] si elle a hâte d’être vieille, la réponse va être non », se désole-t-elle, rappelant que c’est « un privilège de vieillir ».

Augmenter le soutien à domicile

La ministre Bélanger annoncera vendredi l’adoption d’une politique nationale de soins et services à domicile. Elle souhaite ainsi « améliorer et simplifier l’accès aux services et diminuer les listes d’attente ». Les services de soutien à domicile actuellement offerts dans la province sont loin d’être suffisants pour combler les besoins de la population. Plus de 20 000 personnes sont toujours en attente d’un premier service en soutien à domicile, selon les données du plan d’action gouvernemental. Le soutien à domicile peut notamment inclure de l’aide pour les tâches courantes telles que la préparation des repas et les soins personnels, permettant aux aînés de continuer de vivre dans leur environnement.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés, Sonia Bélanger

Faciliter les déplacements

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne sera pas le seul à contribuer au plan d’action gouvernemental. Une trentaine d’autres ministères auront leurs propres objectifs à atteindre d’ici 2029 pour favoriser le bien-être des personnes âgées. Par exemple, le ministère des Transports et de la Mobilité durable sera appelé à financer davantage de projets de transport collectif pour faciliter les déplacements des personnes aînées en milieu rural. De son côté, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) devra mettre en place des initiatives pour favoriser la sécurité des personnes aînées lors de leurs déplacements.

Encourager un mode de vie actif

Le MSSS et la santé publique du Québec devront pour leur part promouvoir l’adoption au quotidien d’un mode de vie physiquement actif auprès des personnes aînées.

La prévention est tellement importante et il faut commencer le plus tôt possible, dit la ministre. Faire de l’activité physique à 65 ans, même si tu n'en a jamais fait dans ta vie […], ça fait une différence sur ta santé et ton espérance de vie. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) sera chargé de promouvoir la saine alimentation auprès des personnes aînées, en créant 48 ateliers culinaires par année, incluant des capsules vidéo de cuisine et des fiches recettes.

Plus de logements abordables

La Société d’habitation du Québec sera invitée à accroître l’offre de logements abordables pour les personnes aînées et à soutenir les personnes aînées à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Il y aura 4000 nouveaux logements abordables pour aînés qui vont devoir se mettre en place rapidement. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés

Le ministère de la Justice sera également chargé de mettre sur pied un service de conseils juridiques en matière de logement destiné aux personnes aînées. Pour favoriser les interactions intergénérationnelles, le gouvernement souhaite d’ailleurs intégrer des services de garde éducatifs à l’enfance au sein de maisons des aînés et de CHSLD. Québec souhaite également encourager les municipalités et les MRC à développer de nouveaux modèles d’habitation intergénérationnelle.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La Société d’habitation du Québec sera invitée à accroître l’offre de logements abordables pour les personnes aînées.

Favoriser le retour au travail des retraités

Enfin, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale favorisera l’embauche, le maintien et le retour en emploi des travailleurs expérimentés. Le gouvernement s’est donné comme objectif le retour sur le marché du travail de 15 000 personnes âgées de 65 à 69 ans, dit la ministre Bélanger, assurant que celles qui se porteront volontaires ne seront pas pénalisées dans leurs rentes. S’ils le désirent, les aînés pourront occuper des fonctions différentes de celles qu’ils occupaient auparavant.