PHOTO TYLER BISSMEYER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Saint-Hyacinthe) Les médecins de famille prennent en otage la population en planifiant une baisse importante des rendez-vous disponibles aux patients à compte du 1er juin, accuse le ministre de la Santé Christian Dubé.

Il a condamné cette « manœuvre syndicale » de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) à l’occasion du conseil général de la Coalition avenir Québec, samedi à Saint-Hyacinthe.

« Je n’accepterai jamais que l’on prenne la population en otage dans les négociations ! » a tonné M. Dubé lors d’un discours devant les militants caquistes. Il est inacceptable que le syndicat « incite à l’arrêt des rendez-vous aux patients du Guichet d’accès à la première ligne (GAP) ».

Au cœur du conflit : la décision du ministre de ne plus verser à compter du 1er juin la prime de 120 $ par année pour chaque patient inscrit à un groupe de médecine de famille par l’entremise du GAP. Cette prime est prévue dans une entente intervenue entre Québec et la FMOQ en 2022 sur la création du GAP, entente qui sera échue le 31 mai. Le ministre veut évaluer si la prime est efficace. Il en doute et veut une nouvelle entente afin d’améliorer l’accès aux services. La FMOQ est furieuse de sa décision.

La prime représente une facture de plus de 100 millions de dollars par année, puisque 910 000 patients sont inscrits à un groupe de médecins de famille (GMF) grâce au GAP.

Christian Dubé a déploré que des groupes de médecins de famille (GMF) envoient ces jours-ci des lettres à des patients les informant qu’ils ne pourront plus obtenir de rendez-vous via le GAP. Des députés caquistes ont également reçu des lettres d’associations régionales de médecins les avisant qu’ils sont forcés de réduire le nombre de plages de rendez-vous au GAP ou encore de cesser d’en offrir.

Pour le ministre, c’est une campagne orchestrée par la FMOQ, qui incite ses membres à offrir moins de services aux patients.

« Ce que je trouve déplorable, c’est de dire : à partir du 1er juin, vous ne prenez plus les rendez-vous. C’est ça le mot d’ordre qui a été donné aux différents GMF », a-t-il lancé.

Selon les données du ministère de la Santé, il y a d’ailleurs une baisse importante du nombre de rendez-vous offerts au GAP par les médecins à compter du 1er juin.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Santé, Christian Dubé

La semaine dernière, il y avait 17 604 rendez-vous offerts au GAP. Et il y en a 18 398 pour la semaine du 25 mai. Or, il y en a environ trois fois moins pour la semaine du 1er juin (5699). Les rendez-vous sont encore moins nombreux pour les semaines du 8 juin (5488) et du 15 juin (2602).

« La négociation est difficile » avec la FMOQ pour convenir d’une nouvelle entente, a reconnu Christian Dubé. « On ne s’entend pas sur la façon de reconduire le GAP ». Il a accusé la FMOQ de faire de la « désinformation » sur le sujet en laissant entendre que le gouvernement déchire l’entente.

Un conciliateur a été nommé pour tenter de dénouer l’impasse entre Québec et la FMOQ.

« C’est pas facile, et j’ai des inquiétudes pour les prochaines semaines », a affirmé de son côté le premier ministre François Legault lors d’une mêlée de presse.

Dans son discours de clôture du conseil général, il a prévenu que « ça va chauffer » avec les médecins. « Au cours des prochains mois, va falloir qu’on soit forts. Va falloir qu’on se tienne debout. Va falloir qu’on soit tous unis derrière Christian Dubé », a-t-il dit à ses militants. « Les syndicats de médecins s’opposent au changement, mais faut pas baisser les bras comme les autres gouvernements. »