L'ancien ministre péquiste et ex-président de la Commission d'étude sur les services de santé et les services sociaux, Michel Clair

S’il souhaite opérer un changement de culture dans le réseau de la santé, le ministre Christian Dubé devra recruter la moitié des gestionnaires de sa future agence Santé Québec en dehors des rangs du Ministère, croit l’ancien ministre Michel Clair.

Le constat de l’ex-président de la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux est sans appel : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pris « un retard énorme » et le temps presse pour « ajuster l’offre de services » aux besoins actuels et futurs.

Qu’il s’agisse du vieillissement de la population ou des besoins en santé mentale à la hausse, il n’y a eu « aucune planification » pour affronter des « enjeux qui étaient déjà facilement identifiables en 2000 », déplore l’ex-ministre péquiste, en entrevue à La Presse, à quelques jours du dépôt du projet de loi du ministre Christian Dubé visant à accroître l’efficacité du système.

« C’est le moment, aujourd’hui, de reconnaître que la planification, on n’en a pas fait et qu’on a des défis majeurs [devant nous]. On a besoin d’un ministère qui ne fait que ça, de la planification, pour qu’on soit capables de maîtriser notre avenir », affirme M. Clair.

La réforme du ministre Christian Dubé doit créer Santé Québec, agence dirigée par un PDG qui coordonnera tout le volet opérationnel du réseau de la santé et des services sociaux. Le Ministère se concentrera sur la définition des grandes orientations et sur son rôle de planification.

Il s’agissait d’une recommandation du rapport signé par Michel Clair, en 2001, qui demandait au gouvernement Landry d’envisager la mise sur pied d’une « agence nationale ». On évoquait à l’époque une « organisation légère, très opérationnelle et orientée vers les résultats, pleinement imputable ».

Plus de 20 ans plus tard, la sous-ministre à la Santé, Dominique Savoie, allait aussi dans le même sens, en juin 2022, après avoir posé un diagnostic sur la gouvernance du réseau après la pandémie.

La commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, a également conclu que le Ministère « ne valorisait pas suffisamment son rôle de gouvernance dans le système de santé, ce qui freine le développement de son offre de soins et services » à la population.

« Quand les opérations sont fusionnées avec la planification, ce sont les opérations et les crises qui dominent. Nous avons un urgent besoin d’avoir un ministère qui va regarder et planifier l’avenir plutôt que de réagir », explique Michel Clair.

Le ministre de la Santé a déjà prévenu que sa réforme allait « shaker » les colonnes du temple en apportant des changements majeurs dans la gouvernance du réseau.

Éviter « les pièges »

Michel Clair n'a pas particulièrement apprécié de lire que le ministre de la Santé cherchait à recruter les « top guns » de l'industrie privée pour mener à bien sa réforme, comme le révélait La Presse lundi.

Ça prend une variété d’expériences […] d’autres milieux, et pour moi, ce n’est pas juste […] des “grands patrons à succès” de l’entreprise privée. Michel Clair, ancien ministre péquiste

L’ex-ministre Michel Clair croit en revanche qu’au moins la moitié des fonctionnaires, gestionnaires et cadres supérieurs qui seront embauchés dans la future agence devront venir de « l’extérieur » du ministère de la Santé et des Services sociaux, dont le PDG.

Dans sa réforme, le ministre Christian Dubé a l'intention de réembaucher plusieurs centaines de gestionnaires de proximité pour que chaque installation, hôpital comme CLSC, ait son propre patron.

C’est « un piège à éviter », selon lui, si le gouvernement Legault souhaite « un changement de culture et sortir des paradigmes ministériels ».

« Il faut qu’il y ait du sang neuf. Ce n’est pas un blâme, ce n’est pas un jugement sur la qualité des cadres qui sont là aujourd’hui, mais la culture du Ministère, la façon dont on a conçu l’évolution de la gestion de la santé au cours des 25 dernières années, ç’a été une vision bureaucratique », dit-il.

Le pouvoir aux autorités locales

Une fois créée, Santé Québec devrait avoir pour mandat de ramener le pouvoir décisionnel près des collectivités, croit Michel Clair.

Il faut qu’il y ait, quelque part entre le haut et le bas, un conseil d’administration qui doit rendre des comptes à la population et qui dispose d’une réelle marge de manœuvre de décision. Michel Clair, ancien ministre péquiste

Selon lui, il s’agit d’un « choix stratégique majeur » pour la suite. Québec devrait alors identifier différents « modèles de décentralisation de services de premières lignes » qui seraient négociés selon la région. On peut penser au niveau des MRC ou des territoires de CLSC en région métropolitaine, dit-il.

Dans sa réforme, le ministre Christian Dubé a l’intention de réembaucher plusieurs centaines de gestionnaires de proximité pour que chaque installation, hôpital comme CLSC, ait son propre patron.

L’hécatombe dans les CHSLD au début de la pandémie a déjà poussé le gouvernement Legault à embaucher des gestionnaires locaux dans ces établissements.

Christian Dubé veut pouvoir compter sur un « gestionnaire imputable » dans chaque établissement, un peu comme un « directeur d’hôpital », dit-on en coulisses. Il s’agit aussi d’une recommandation du rapport Savoie.

Ramener des gestionnaires de proximité « n’est pas mauvais », estime Michel Clair, mais c’est une solution ayant un « impact limité ».

« Ce n’est pas ce que les milieux régionaux veulent. Ce n’est pas ça, de la décentralisation », illustre M. Clair, qui évoque de la « déconcentration ».

Dans le budget Girard, Québec a réservé 60 millions sur deux ans pour la création de l’agence Santé Québec. Une partie de ces sommes serviront d’ailleurs à pourvoir ces nouveaux postes de gestionnaires.

De l’aveu même de l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, la réforme libérale controversée s’est traduite par l’abolition de trop de postes de cadres intermédiaires.