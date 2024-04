(Ottawa) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a effectué une perquisition mardi au domicile de Kristian Firth, l’un des deux associés de GC Strategies. L’entreprise fait les manchettes depuis plusieurs mois en raison de son rôle dans le scandale ArriveCAN. M. Firth doit d’ailleurs témoigner mercredi devant la Chambre des communes, une procédure rarissime qui n’a pas été utilisée depuis 1913.

La GRC a confirmé à La Presse que le groupe des Enquêtes internationales et de nature délicate a procédé à la perquisition à une adresse à l’ouest d’Ottawa qui s’avère être celle où réside M. Firth et sa famille. Le corps policier a précisé qu’elle n’était pas liée à l’enquête ouverte dans la foulée du scandale sur ArriveCAN. Aucune accusation n’a été déposée pour l’instant.

Le groupe des Enquêtes internationales et de nature délicate est celui qui lutte contre la corruption internationale, la corruption à l’échelle nationale et les enquêtes de nature politique, les crimes de guerre et la torture de même que la cybercriminalité.

Cette nouvelle survient alors que M. Firth est appelé à la barre de la Chambre des communes pour répondre aux questions des élus. Son témoignage devant le comité des opérations gouvernementales avait laissé les députés sur leur faim, le mois dernier. Il avait notamment refusé de nommer les fonctionnaires avec qui il avait élaboré les critères d’un des contrats pour le développement de l’application ArriveCAN que son entreprise avait par la suite obtenu sans appel d’offres, prétextant l’enquête ouverte par la GRC.

Son entreprise GC Strategies avait obtenu la plus grande part des contrats pour ArriveCAN, soit 19,1 millions, selon un rapport de la vérificatrice générale. M. Firth avait contesté ce chiffre lors de son dernier témoignage, mais avait tout de même admis que son entreprise de deux personnes avait empoché 2,5 millions grâce à ces contrats.

L’application ArriveCAN développée dans l’urgence de la pandémie servait à vérifier le statut vaccinal des voyageurs arrivant au pays. Elle est toujours utilisée dans les grands aéroports du pays pour les déclarations de douane et d’immigration.

Il est extrêmement rare que la Chambre des communes appelle un citoyen à témoigner à la barre. La dernière fois remonte à l’année 1913. Un dénommé R. C. Miller avait été convoqué par la Chambre après avoir refusé de répondre aux questions du comité des comptes publics. Il s’y était présenté à deux reprises, mais n’avait pas fourni l’information demandée. Il avait alors été déclaré coupable d’outrage et emprisonné jusqu’à la fin des travaux parlementaires environ quatre mois plus tard.