Ottawa évalue ses effectifs en Inde et resserre la sécurité

(Ottawa) La crise diplomatique entre le Canada et l’Inde ne montre aucun signe de détente. En Inde, le niveau de tension est tel que le gouvernement canadien s’inquiète pour son personnel diplomatique, tandis qu’au Canada, le gouvernement Modi a décidé de suspendre le traitement des demandes de visa, jeudi.

Depuis que le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d’avoir un « lien crédible » avec l’assassinat du militant indépendantiste sikh Hardeep Singh Nijjar, près de Vancouver, les frictions ne cessent de s’accentuer.

Des diplomates canadiens ayant reçu « des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux », Affaires mondiales Canada n’a eu d’autre choix que d’« évalue[r] ses effectifs en Inde », a indiqué dans un courriel Marilyne Guèvremont, porte-parole du ministère, jeudi.

« Par excès de prudence, nous avons décidé d’ajuster temporairement la présence du personnel en Inde. Tous nos bureaux sont dotés de diplomates et d’employés recrutés sur place afin d’assurer la continuité des activités et des opérations », a-t-elle ajouté.

« Dans le cadre du respect des obligations découlant des conventions de Vienne, nous attendons de l’Inde qu’elle assure la sécurité de nos diplomates et fonctionnaires consulaires accrédités en Inde, tout comme nous assurons la leur ici », a conclu Mme Guèvremont.

Jusqu’à présent, un diplomate canadien et un diplomate indien ont été expulsés de leur mission respective. Le Haut-commissaire du Canada en Inde, Cameron Mackay, a été convoqué mardi par New Delhi – il n’a pas été possible de savoir si Ottawa a convoqué le Haut-commissaire de l’Inde au Canada, Sanjay Kumar Verma.

Gel du traitement des visas

« Avis important de la mission indienne : Pour des raisons opérationnelles, à compter du 21 septembre 2023, les services de visa indien ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur le site web de BLS International, un fournisseur de services indien pour les missions diplomatiques.

La veille, le gouvernement indien a averti ses ressortissants de faire preuve « de la plus grande prudence » au Canada, en particulier « les étudiants indiens », en faisant valoir qu’on observe au pays des « activités anti-indiennes croissantes ».

Justin Trudeau prudent

Le premier ministre n’a pas mentionné l’Inde dans sa déclaration d’ouverture en conférence de presse à New York, où il participait cette semaine à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies – et lorsqu’il a été questionné à ce sujet, il s’en est tenu à des messages prudents.

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Justin Trudeau

Il a cependant assuré que les allégations formulées lundi à la Chambre des communes étaient « crédibles », et que la décision de le partager n’avait « pas été prise à la légère ». Mais le fait est que Justin Trudeau rentre de la grand-messe new-yorkaise sans partenaires internationaux prêts à condamner l’Inde haut et fort.

Jusqu’à présent, les États-Unis et le Royaume-Uni ont assuré le Canada de leur appui, mais timidement.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations formulées par le premier ministre Trudeau », et « il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les coupables soient traduits en justice », a dit la porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, l’a fait sur X, sans lui non plus mentionner l’Inde, puissance incontournable dont l’Occident tente de se rapprocher.

« Tous les pays devraient respecter la souveraineté et l’État de droit. Nous sommes en contact régulier avec nos partenaires canadiens au sujet de graves allégations soulevées au Parlement canadien. Il est important que l’enquête du Canada suive son cours et que les coupables soient traduits en justice », a-t-il écrit.