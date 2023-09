Beaucoup de pluie et plus de 146 000 foyers privés d’électricité

(Montréal) La tempête post-tropicale Lee a inondé les routes, renversé des arbres et détruit des lignes électriques dans certaines parties des Maritimes samedi alors qu’elle balayait la pointe ouest de la Nouvelle-Écosse et se dirigeait vers le Nouveau-Brunswick.

Michael MacDonald et Hina Alam La Presse Canadienne

Alors que Lee a considérablement balayé certaines zones côtières, en particulier dans la région entourant le célèbre phare de Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse, il a laissé d’autres secteurs pratiquement indemnes.

« Je me sens beaucoup mieux que je ne le pensais », a déclaré Pam Mood, mairesse de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, où les météorologues prévoyaient auparavant que Lee pourrait avoir le plus grand impact. Hormis quelques arbres tombés, la ville avait échappé à d’importants dégâts samedi en fin d’après-midi.

« Nous avons subi beaucoup moins de dégâts que prévu, a déclaré Mme Mood dans une entrevue. Je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé avec la trajectoire [de la tempête]. »

PHOTO JOHN MORRIS, REUTERS Des voitures tentent d’éviter les débris sur une rue de Lockeport, en Nouvelle-Écosse.

C’était une histoire similaire à Saint-Andrews, au Nouveau-Brunswick, où le maire Brad Henderson a indiqué que les rafales en début de journée s’étaient largement atténuées à mesure que l’après-midi avançait.

Il a indiqué que de nombreux arbres étaient tombés dans la communauté et que la plupart des habitants étaient sans électricité samedi après-midi, mais que la tempête a finalement laissé moins de traces que prévu.

« Considérant qu’au début de la semaine, nous étions censés être l’œil du cyclone, nous nous préparions au pire, a-t-il mentionné. Même s’il s’agit d’une tempête importante, on pourrait dire que les dégâts sont un petit soulagement, car nous savons que cela aurait pu être bien pire. »

PHOTO FOURNIE PAR CIRA-NOAA, VIA LA PRESSE CANADIENNE Cette image satellite montre le cyclone post-tropical Lee dans l’océan Atlantique le samedi 16 septembre 2023 à 10 h 40 HAA.

L’ouragan Lee s’est transformé en une puissante tempête post-tropicale alors qu’il se dirigeait vers le nord à travers l’océan Atlantique en direction des deux provinces samedi. Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que la tempête avait touché terre à environ 215 kilomètres à l’ouest d’Halifax, sur Long Island en Nouvelle-Écosse, vers 17 h, heure locale.

La tempête se déplace au-dessus de la baie de Fundy et devrait toucher terre à nouveau dans le sud du Nouveau-Brunswick, plus tard samedi.

La tempête s’atténue

La tempête a considérablement ralenti son rythme par rapport au début de la journée, se déplaçant à environ 20 km/h, contre 41 km/h signalés plus tôt, a indiqué Environnement Canada. Ses vents maximums soutenus s’étaient atténués à environ 110 km/h, contre 130 vendredi soir.

Certaines alertes de pluie en Nouvelle-Écosse avaient pris fin, car la plupart des averses prévues dans la province avaient déjà diminué. Mais les avertissements de pluie sont restés en vigueur dans une grande partie du Nouveau-Brunswick, Environnement Canada avertissant que certaines régions pourraient connaître des quantités de pluie de 100 millimètres.

PHOTO KELLY CLARK, LA PRESSE CANADIENNE Des arbres tombés bloquent un trottoir à Halifax,

Des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur dans une grande partie des Maritimes et dans certaines régions du Québec. Une surveillance des ouragans était en place sur l’île Grand Manan et la côte du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur la majeure partie de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, s’étendant du comté de Digby jusqu’au comté d’Halifax.

Des pannes d’électricité ont été signalées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, samedi matin, alors que la population a été avertie de se préparer à faire face à des vents destructeurs, à de fortes pluies et à des inondations.

À 18 h, heure locale, Nova Scotia Power indiquait que plus de 146 000 clients n’avaient pas d’électricité. Plus de 25 000 personnes étaient sans électricité au Nouveau-Brunswick à la même heure.

Jim Prime, un météorologue d’Environnement Canada, a déclaré que les vents s’intensifieraient probablement sur l’Île-du-Prince-Édouard, au Cap-Breton et dans certaines parties du nord du Nouveau-Brunswick à mesure que Lee se déplaçait dans la région, mais qu’ils ne seraient pas aussi forts que les vents qui ont frappé la côte de la Nouvelle-Écosse plus tôt samedi.

« Je suis heureux que la tempête faiblisse », a déclaré M. Prime. La tempête devrait se déplacer vers le golfe du Saint-Laurent dimanche et apporter des conditions « typiques de tempête automnale » sur le nord du Québec et de Terre-Neuve, a-t-il détaillé.

La marée haute inquiète

Sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé des photos de routes près de la municipalité de Peggy’s Cove qui ont été submergées par la montée des eaux de mer. D’autres ont partagé des liens vers la webcam en direct du phare de Peggy’s Cove, qui a capturé d’énormes vagues s’écrasant contre le rivage.

Des vidéos provenant de la ville de Mahone Bay ont montré que l’océan avait débordé sur le littoral, recouvrant les pelouses et engloutissant presque les quais.

Pam Lovelace, conseillère municipale d’Halifax pour une zone qui comprend le célèbre phare de Peggy’s Cove, a dressé une liste des dégâts que la tempête avait déjà causés dans la première moitié de la journée. Certaines routes étaient sous l’eau, d’autres étaient bloquées par des arbres tombés et plusieurs bateaux le long du port de St. Margarets Bay ont été inondés.

Elle était toujours inquiète de ce qui se passerait lorsque la marée haute reviendrait samedi soir. L’anxiété était grande et les habitants de son district étaient inquiets, d’autant plus qu’ils avaient déjà été confrontés à des incendies de forêt dévastateurs et à des inondations désastreuses au début de cette année.

« Les gens sont épuisés… C’est tellement de choses en si peu de temps, a déclaré Mme Lovelace. Du point de vue de la santé mentale, nous demandons aux gens de surveiller leurs voisins. »

Au centre-ville d’Halifax, le maire Mike Savage s’inquiétait également de la marée haute. Les pluies ont cessé, mais des vents d’environ 100 km/h sont toujours attendus dans la soirée, a-t-il souligné lors d’un breffage sur les tempêtes en milieu d’après-midi.

« Ce n’est pas le moment d’observer les vagues ou de rouler inutilement sur les routes », a déclaré M. Savage.

Juste au nord de Yarmouth, à Cranberry Head, Tony Post et son épouse Michelle ont eu un soupir de soulagement. La tempête n’a pas provoqué les destructions que beaucoup craignaient. Ils ont regardé Lee rugir samedi depuis leur maison nouvellement construite, située au sommet d’une falaise de 17 mètres orientée au sud vers l’océan.

« Nous étions un peu inquiets de ce que nous pourrions vivre, compte tenu des prévisions de jeudi », a raconté M. Post, qui a déménagé là-bas avec son épouse depuis l’Ontario l’année dernière. « Les conditions de vent se sont un peu dégradées depuis. C’est très bruyant, mais il n’y a pas eu de dégâts ».

M. Post a dit que les énormes vagues étaient spectaculaires à regarder, en particulier lorsque des phoques se sont présentés pour plonger entre les vagues déferlantes.

« Je viens de me promener et tout est là où il devrait être, a-t-il déclaré. Le pire est derrière nous. »

Le Centre canadien de prévision des ouragans (ECCC) a demandé aux citoyens concernés de se préparer et de surveiller les mises à jour sur la trajectoire de la tempête.

Le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le groupe d’intervention vendredi pour discuter des effets potentiels de l’ouragan dans le Canada atlantique et certaines parties de l’est du Québec.

Le groupe, formé de ministres et de hauts fonctionnaires, se réunit uniquement pour discuter d’évènements ayant des répercussions importantes pour le Canada, comme la récente grève des ports en Colombie-Britannique et les incendies de forêt en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Avec des informations de Sarah Smellie et Keith Doucette.