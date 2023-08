(Yellowknife) La mairesse d’une ville évacuée des Territoires du Nord-Ouest affirme, samedi, que sa communauté est « dans un bien meilleur état » que quiconque aurait pu l’imaginer seulement un jour plus tôt, lorsque des vents violents et des températures chaudes ont rapproché un incendie de forêt ainsi que forcé les équipes de pompiers et d’autres travailleurs non essentiels à se retirer.

La Presse Canadienne

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a déclaré, dans un communiqué publié en ligne, qu’elle et ses chiens, ainsi que des soldats et de nombreux employés des services de lutte contre les incendies, ont quitté leur communauté à bord d’un avion de transport Hercules à destination d’Edmonton, vendredi soir.

Mme Jameson dit que le départ a eu lieu dans des « circonstances sombres », mais qu’à son réveil, samedi matin, elle a trouvé que la ville était dans un bien meilleur état que prévu.

Le gouvernement du territoire a annoncé, vendredi soir, que ni le centre-ville de Hay River ni aucun des quartiers résidentiels les plus peuplés n’avaient été endommagés, bien qu’il a noté qu’il y avait probablement une perte de structures à l’ouest de la ville, près du grand lac des Esclaves.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a rencontré samedi la première ministre territoriale, Caroline Cochrane, à Edmonton, a déclaré que le gouvernement fédéral aidera le territoire à long terme à construire des infrastructures plus résilientes, à soutenir les personnes vivant dans le nord et à planifier les changements climatiques.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS Justin Trudeau discute avec la famille de Shannon Christensen lors de sa visite à Kelowna, en Colombie-Britannique, vendredi.

Mme Cochrane, qui a exprimé vendredi sa colère contre Ottawa parce que la région ravagée par les incendies de forêt ne dispose pas des mêmes services que celles au sud du pays, a remercié samedi le gouvernement fédéral pour l’aide récente de l’armée, qui a fourni un soutien logistique dans la lutte contre les incendies de forêt.